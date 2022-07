Le prix de l'or remonte après une baisse, le dollar se détendant.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,4 % à 1 770,71 $ l'once, à 0059 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain se sont raffermis de 0,3 % à 1 768,80 $.

* L'or a perdu plus de 2 % mardi, la forte hausse du dollar et des taux d'intérêt ayant sapé l'appétit pour cet actif non productif et fait chuter les prix au niveau du support psychologique de 1 800 $ l'once.

* La demande de valeurs refuges a renforcé le dollar au cours de la session précédente à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis 2002, rendant l'or au prix du billet vert plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

* L'or a toutefois trouvé un peu de répit mercredi, le billet vert ayant reculé de 0,1 %.

* Les contrats à terme sur le pétrole ont chuté et les prix des obligations ont augmenté mardi, les investisseurs recherchant la sécurité après que les dernières données aient alimenté les craintes d'un ralentissement économique mondial. [MKTS/GLOB]

* Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans se sont raffermis au-dessus d'un plancher de plus d'un mois atteint mardi. [US/]

* Les banques centrales du G10 ont été plus nombreuses à relever leurs taux d'intérêt en juin qu'au cours de n'importe quel mois depuis au moins deux décennies, selon les calculs de Reuters. Avec une inflation qui atteint des sommets depuis plusieurs décennies, il est peu probable que le rythme de resserrement des politiques se relâche au cours du second semestre de 2022.

* La hausse des taux d'intérêt et des rendements obligataires augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent rien.

* L'argent au comptant s'est raffermi de 0,4 % à 19,27 $ l'once, tandis que le platine est resté stable à 865,48 $ et que le palladium a gagné 0,3 % à 1 938,28 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Allemagne Commandes industrielles MM mai

1345 US S&P Global Comp, Svcs Final PMIs June

1400 US ISM N-Mfg PMI Juin

1800 US Federal Open Market Committee publie le procès-verbal de sa réunion du 14-15 juin