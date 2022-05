Le prix de l'or reste à son plus bas niveau depuis 2 mois et demi, les investisseurs attendant la réunion de la Fed.

L'or au comptant était en baisse de 0,3 % à 1 858,10 $ l'once, à 5 h 10 GMT. Le lingot a chuté de plus de 2 % lundi pour atteindre son plus bas niveau depuis le 16 février, alors que le dollar et les rendements se sont renforcés en raison des perspectives accrues de hausse des taux par la banque centrale américaine.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient également en baisse de 0,3 % à 1 857,20 $.

Il existe des risques de baisse à court terme pour l'or et nous avons une fourchette cible de 1 810 $ à 1 790 $, avec une pression provenant de la hausse des taux d'intérêt et du dollar, a déclaré Michael McCarthy, directeur de la stratégie chez Tiger Brokers, en Australie.

Le dollar est resté proche de ses plus hauts niveaux en 20 ans, rendant l'or à prix vert moins attrayant pour les acheteurs étrangers, tandis que les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont atteint lundi 3 % pour la première fois depuis décembre 2018, un seuil psychologique clé.

Le Comité fédéral de l'open market de la banque centrale américaine commencera sa réunion sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée et devrait augmenter les coûts d'emprunt d'un demi-point de pourcentage lorsqu'il annoncera sa décision mercredi.

La Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base en mars, et il est probable qu'elle commencera bientôt à réduire ses avoirs, alors qu'elle tente de resserrer la politique monétaire de l'ère pandémique et de freiner l'inflation galopante.

La hausse des taux d'intérêt et des rendements obligataires américains à court terme tend à augmenter le coût d'opportunité de la détention de lingots à rendement nul.

L'Union européenne prépare des sanctions sur les ventes de pétrole russe en raison de son invasion de l'Ukraine, après un revirement majeur lundi de l'Allemagne, le plus grand client énergétique de la Russie.

Les lingots sont considérés comme une réserve de valeur sûre en période de crise économique et politique.

L'argent au comptant a baissé de 0,5 % à 22,52 $ l'once, le platine a baissé de 0,1 % à 934,94 $ et le palladium a avancé de 0,8 % à 2 234,12 $.