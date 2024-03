Le prix de l'or est resté stable mercredi, après avoir connu sa plus forte baisse en un mois lors de la session précédente, alors que l'inflation américaine a fait craindre que la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ne soit reportée au-delà de juin.

L'or au comptant a peu changé à 2 157,88 $ l'once, à 0438 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 163,20 dollars.

La dernière chute du prix de l'or survient alors que tout revient aux données sur l'inflation, qui alimentent la prise de décision de la Fed américaine, a déclaré Michael Langford, directeur des investissements chez Scorpion Minerals Ltd.

M. Langford s'attend à une correction saine d'environ 10 % du prix de l'or à partir de maintenant.

Le lingot a chuté de 1,1 % mardi, après que les données aient montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en février, au-delà des prévisions et suggérant une certaine persistance de l'inflation. Il s'agit de la plus forte baisse de l'or en une seule journée depuis le 13 février, lorsque les prix à la consommation ont également augmenté plus que prévu en janvier.

Les traders ont légèrement réduit leurs espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en juin, évaluant la probabilité à 67%, selon l'outil de probabilité des taux d'intérêt de LSEG, en baisse par rapport aux 72% du mardi avant les données.

Il y a un excès d'argent dans le système et il y a eu un flux de fonds vers les matières premières, ce qui a permis aux métaux de base et à l'or de rester soutenus jusqu'à présent, a déclaré M. Langford.

Les chiffres de l'inflation américaine ont poussé les rendements du Trésor américain et le dollar à la hausse. Le rendement du Trésor à 10 ans a bénéficié d'une hausse supplémentaire après une faible demande lors d'une vente aux enchères de 39 milliards de dollars de la note de référence.

Entre-temps, les marchés ont également surveillé les attaques de l'Ukraine contre l'infrastructure énergétique russe.

Le platine a baissé de 0,1 % à 923,45 dollars l'once, le palladium a baissé de 0,5 % à 1 036,44 dollars et l'argent a baissé de 0,3 % à 24,08 dollars.