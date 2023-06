Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau de la mi-mars jeudi, tiré vers le bas par un dollar plus fort et des commentaires optimistes du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell.

L'or au comptant a baissé de 0,2% à 1 903,19 $ l'once à 0340 GMT, près d'un plus bas de la mi-mars atteint mercredi.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5% à 1 911,70 dollars.

L'indice du dollar était plus élevé, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

Les remarques hawkish de Powell ont renforcé la hausse des taux d'intérêt pour plus longtemps, avec un coût d'opportunité plus élevé pour détenir de l'or, ce qui diminue l'attrait de l'or, a déclaré Christopher Wong, stratège OCBC FX.

M. Powell a laissé entendre que deux autres hausses du taux cible des fonds fédéraux étaient probables et qu'il ne voyait pas l'inflation diminuer jusqu'à l'objectif de 2 % avant 2025.

Selon l'outil Fedwatch de CME, 81 % des investisseurs estiment qu'une hausse des taux de 25 points de base est probable en juillet et que les taux resteront stables jusqu'à la fin de l'année.

Les taux d'intérêt élevés découragent l'investissement dans l'or qui ne rapporte rien.

Les participants au marché attendent maintenant les premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis et les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre, attendus plus tard dans la journée, ainsi que les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de mai, vendredi.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le PCE de base, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, soit de 4,7 % en glissement annuel, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed.

Les actions asiatiques ont été modérées en raison de la hausse des taux d'intérêt, tandis que le yen japonais et le yuan chinois se sont efforcés de sortir de leurs niveaux les plus bas en raison des craintes d'une intervention officielle.

L'activité des usines chinoises s'est probablement contractée pour le troisième mois consécutif en juin, bien qu'à un rythme légèrement plus lent, selon un sondage Reuters.

L'argent au comptant a peu changé à 22,71 dollars l'once, tandis que le platine a augmenté de 0,2 % à 912,52 dollars.

Le palladium a augmenté de 0,6% à 1 256,83 dollars l'once, après avoir atteint son plus bas niveau en 4 ans et demi lors de la séance précédente.