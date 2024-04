Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau en quatre semaines mercredi, les investisseurs portant leur attention sur les résultats de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine pour obtenir plus de signaux sur le calendrier de réduction des taux.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a peu changé à 2 288,21 $ l'once à 0023 GMT. Les prix ont chuté de 2% à leur plus bas niveau depuis le 5 avril mardi, en raison d'une hausse du dollar et des rendements du Trésor américain.

* Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,2 % à 2 298,70 $ l'once.

* L'attention se porte désormais sur la décision de la banque centrale américaine à 18h00 GMT. La Fed devrait maintenir son taux d'intérêt de référence entre 5,25 % et 5,5 % lors de la réunion.

* Les marchés ont réduit les paris de réduction des taux de la Fed cette année en raison des récentes données économiques américaines plus chaudes que prévu et de l'inflation persistante.

* Des taux plus élevés réduisent l'intérêt de détenir des lingots sans rendement.

* Les coûts de la main-d'œuvre aux États-Unis ont augmenté plus que prévu au premier trimestre, en raison d'une hausse des salaires et des avantages sociaux, confirmant la poussée inflationniste du début de l'année qui retardera probablement une baisse des taux d'intérêt très attendue plus tard dans l'année.

* Le Conseil mondial de l'or (WGC) a déclaré mardi que la demande mondiale d'or a augmenté de 3% en glissement annuel pour atteindre 1 238 tonnes métriques au premier trimestre 2024, marquant le plus fort premier trimestre depuis 2016.

* La banque centrale de Corée du Sud pourrait envisager d'acheter plus d'or à moyen et long terme, mais n'envisage pas d'en acheter immédiatement, a déclaré un responsable de la banque mardi.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 26,30 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,1% à 934,65 dollars, tandis que le palladium a perdu 0,6% à 941,25 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 UK Nationwide house price MM, YY April 0830 UK S&P Global Manufacturing PMI April 1345 US S&P Global Mfg PMI Final April 1400 US ISM Manufacturing PMI April 1800 US Federal Open Market Committee announces its decision on interest rates followed by statement (Reporting by Ashitha Shivaprasad in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)