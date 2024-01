Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau en une semaine jeudi, alors que le dollar américain et les rendements obligataires se sont renforcés après une bonne lecture de l'activité commerciale américaine, avant les données du PIB américain et la réunion de politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 2 015,99 dollars l'once à 2 h 03 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau en une semaine à 2 011,06 dollars lors de la session précédente.

* Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 015,80 dollars.

* L'activité commerciale américaine s'est accélérée en janvier et l'inflation a semblé diminuer, avec une mesure des prix facturés par les entreprises pour leurs produits tombant au plus bas niveau en plus de 3 ans et demi, suggérant que l'économie a démarré 2024 sur une note forte.

* L'indice du dollar a augmenté de 0,1 %, s'approchant d'un plus haut de six semaines.

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont légèrement baissé, mais n'étaient pas loin d'un plus haut de plus d'un mois de 4,1980% atteint la semaine dernière.

* Mercredi, l'indice mondial des actions MSCI a augmenté pour atteindre son plus haut niveau en presque deux ans, soutenu par des bénéfices positifs et des données économiques à la fois en Europe et aux États-Unis, ainsi que par l'optimisme que les mesures de relance chinoises soutiendront ses marchés boursiers.

* Les prix du marché monétaire montrent que les traders parient sur cinq réductions de taux d'un quart de point pour 2024 aux États-Unis, en baisse par rapport aux six réductions d'il y a deux semaines.

* La première baisse, initialement prévue en mars, est maintenant attendue en mai avec une probabilité de 86 %, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* Les investisseurs attendent maintenant la première lecture du PIB américain du quatrième trimestre prévue à 1330 GMT, la réunion de politique de la BCE à 1515 GMT, et une autre lecture de l'inflation - les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) - vendredi.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,3% à 22,74 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,1% à 899,69 dollars, et le palladium a baissé de 0,2% à 960,89 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0745 France Climat des affaires Mfg Jan 0900 Allemagne Climat des affaires Nouveau Jan 1100 UK CBI Distributive Trds Jan 1200 Canada Baromètre des affaires Jan 1315 Zone euro Taux de refinancement BCE Jan 1330 Biens durables US Déc 1330 PIB US Avance T4 1330 Prix PCE US Avance T4 1330 US CHI Fed National Act. Idx Dec 1330 US Initial Jobless Clm w/e Jan. 20 1500 US New Home Sales Dec 1515 Germany ECB rate policy decision -- 2330 Japan Tokyo CPI Jan 2350 Japan Service PPI Dec (Reporting by Harshit Verma in Bengaluru ; Editing by Sonia Cheema)