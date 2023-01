Le prix de l'or reste stable alors que l'attention se porte sur le discours de Powell

L'or au comptant s'est maintenu à 1 872,79 $ l'once, à 0333 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 877,70 $.

Les investisseurs se concentrent sur le discours de Powell lors d'une conférence des banques centrales plus tard dans la journée. Les participants au marché scruteront également les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain prévu jeudi pour obtenir de nouveaux indices sur l'orientation de la politique de la Fed.

"Les prix de l'or touchent une résistance clé au niveau de 1 875 $ .... Un ton faucon dans le discours du président de la Fed, M. Powell, plus tard dans la journée pourrait provoquer des prises de bénéfices à court terme sur l'or", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège chez IG Market.

"Toutefois, le marché est à l'affût d'une surprise à la baisse dans l'IPC américain pour soutenir les attentes moins hawkish de hausse des taux, ce qui pourrait se traduire par une hausse des prix de l'or."

Les taux d'intérêt élevés ternissent l'attrait de l'or en tant que couverture contre l'inflation et augmentent le coût d'opportunité de la détention de cet actif non productif.

Lundi, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu'une hausse des taux de 50 ou 25 points de base était possible lors de la prochaine réunion de la Fed, tandis que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il convenait d'être "plus prudent" dans le calibrage des taux, ceux-ci pouvant rester plus élevés jusqu'en 2024. [FEDWATCH/]

Le consensus du marché sur une récession légère semble se confirmer, mais avec un clin d'œil à un ralentissement plus sévère pourrait continuer à être positif pour l'or, selon le World Gold Council.

L'argent au comptant a perdu 0,2 % à 23,59 $, tandis que le platine a augmenté de 0,2 % à 1 080,91 $ et le palladium a gagné 0,3 % à 1 781,14 $.