Le prix de l'or reste stable alors que les banques centrales accélèrent le resserrement de leur politique.

Le prix de l'or s'est maintenu près de son plus bas niveau en une semaine mardi, les investisseurs pariant sur le fait que les plans de resserrement agressifs des principales banques centrales vont maintenir les taux d'intérêt plus élevés pendant une période prolongée, ce qui stimulera les rendements des bons du Trésor américain et, par conséquent, le dollar. L'or au comptant était stable à 1 840,16 $ l'once, à 0232 GMT. Plus tôt dans la session, le lingot a glissé à 1 836,10 $, son plus bas niveau depuis le 1er juin. Les contrats à terme sur l'or américain ont également reculé de 0,1 % à 1 842,30 $. "La hausse des rendements américains avant la vente aux enchères d'obligations américaines de cette semaine effraie les investisseurs en or .... Le dollar bondit sur le dos de ces rendements plus élevés", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management. Le dollar américain a augmenté de 0,2 % alors que les rendements des obligations de référence à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis près d'un mois. Les analystes de JP Morgan s'attendent à ce que l'or se négocie plus doucement vers une moyenne de 1 800 $ l'once au troisième trimestre, dans le cadre d'un rebond attendu du sentiment de risque des investisseurs et d'une poussée continue des rendements américains. La Réserve fédérale américaine est en passe de procéder à des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point en juin et juillet, et le solide rapport sur l'emploi de la semaine dernière a renforcé les attentes d'un resserrement continu de la banque centrale américaine. Le rapport sur l'IPC prévu vendredi est attendu pour de nouveaux indices sur le rythme des hausses de taux américains. La Banque centrale européenne se réunit également plus tard cette semaine alors que les investisseurs augmentent leurs paris sur les hausses de taux d'intérêt cette année. Des taux plus élevés réduisent l'attrait de l'or car ils augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs. "Finalement, nous sommes dans un environnement de hausse des taux des banques centrales mondiales, ce qui est initialement mauvais pour l'or, mais bien sûr les hausses de taux s'accompagnent d'une conséquence sur la croissance économique, donc l'or reste prudent", a déclaré Innes. Ailleurs, le platine a baissé de 0,6 % à 1 011,21 $ l'once et le palladium est resté stable à 2 002,68 $. L'argent a glissé de 0,4 % à 21,96 $. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; édition de Rashmi Aich et Sherry Jacob-Phillips)