Les prix de l'or ont eu du mal à se maintenir mercredi, les investisseurs attendant les données économiques américaines qui pourraient influencer le calendrier de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'or au comptant a peu changé à 2 408,88 $ l'once, à partir de 2 h 08 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 408,80 $.

Les investisseurs s'attendent à ce que les données américaines clés publiées cette semaine, y compris le produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre jeudi et l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de juin vendredi, offrent plus d'indices sur le calendrier de la réduction des taux d'intérêt.

"Si les chiffres du PIB ou de l'indice de base des dépenses de consommation sont supérieurs, cela pourrait constituer une pierre d'achoppement pour l'or à court terme en raison de la force du dollar", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Mais "les perspectives à court terme pour l'or restent constructives d'un point de vue fondamental, étant donné que la Fed semble être sur le point de réduire ses taux".

La Fed ne réduira ses taux d'intérêt que deux fois cette année, en septembre et en décembre, car la résistance de la demande des consommateurs américains justifie une approche prudente malgré la baisse de l'inflation, selon une majorité croissante d'économistes interrogés par l'agence Reuters.

Le prix des lingots a atteint un record historique de 2 483,60 dollars la semaine dernière, alors que l'on s'attend de plus en plus à une baisse des taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or sans rendement.

Pendant ce temps, l'Inde a réduit les droits d'importation sur l'or et l'argent de 15 % à 6 %, ce qui, selon ANZ, devrait soutenir la fabrication de bijoux dans le deuxième plus grand consommateur de lingots au monde et s'ajouter à une toile de fond déjà favorable à la demande.

L'or s'est négocié à prime en Inde pour la première fois en 11 semaines mardi.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a baissé de 0,1% à 29,19 dollars l'once.

"Les estimations de croissance de l'utilisation des panneaux photovoltaïques ont été nettement revues à la hausse, ce qui fait que la demande d'argent dépasse largement l'offre. Un resserrement des prix dans quelques années devient plus probable", a déclaré Sprott Asset Management dans un rapport.

Le platine est resté stable à 943,90 dollars et le palladium a baissé de 0,1 % à 924,75 dollars. (Reportage d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)