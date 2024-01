Le prix de l'or est resté stable mercredi, les investisseurs attendant les données économiques américaines qui pourraient donner plus d'indices sur la profondeur et l'ampleur des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 027,39 dollars l'once à 0156 GMT.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont cependant augmenté de 0,1% à 2 028,40 dollars.

* L'indice du dollar est resté proche de son plus haut niveau en six semaines, rendant l'or moins attractif pour les détenteurs d'autres devises.

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans se sont maintenus au-dessus de 4 %.

* Les investisseurs seront attentifs aux données qui pourraient influencer la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed, à commencer par le rapport PMI flash prévu plus tard dans la journée, les estimations anticipées du PIB du quatrième trimestre jeudi et les données sur les dépenses de consommation personnelle vendredi.

* Les traders ont prévu cinq réductions de taux d'intérêt d'un quart de point pour 2024 aux États-Unis, contre six réductions il y a deux semaines.

* La première baisse de taux de la Fed, initialement prévue en mars, est maintenant attendue en mai avec une probabilité de 89%, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

* Les investisseurs seront également attentifs à la conférence de presse de Christine Lagarde, chef de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi, pour obtenir des indices sur l'évolution des taux.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* La semaine dernière, les responsables de la Fed ont déclaré que la banque centrale américaine avait besoin de plus de données sur l'inflation avant de pouvoir décider d'une réduction des taux et que la date de référence pour le début des réductions était le troisième trimestre.

* Les exportations japonaises ont atteint leur plus haut niveau mensuel en décembre, selon les données officielles, propulsées par des expéditions vers la Chine en hausse pour la première fois depuis plus d'un an et des ventes record aux États-Unis.

* L'argent au comptant est resté inchangé à 22,42 dollars l'once, le platine est resté stable à 900,06 dollars et le palladium a baissé de 0,2 % à 946,18 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0815 France HCOB Flash PMI Jan 0830 Allemagne HCOB Flash PMI Jan 0900 Zone euro HCOB Flash PMI Jan 0930 UK Flash PMI Jan 1100 UK CBI Business Optimisim Q1 1445 US S&P Flash PMI Jan 1445 Canada BoC Rate Decision -- 2300 Corée du Sud GDP Growth Advance Q4 (Reportage par Harshit Verma à Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)