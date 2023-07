Les prix de l'or ont peu évolué lundi, les investisseurs attendant la réunion de la Réserve fédérale américaine cette semaine, au cours de laquelle la banque centrale pourrait signaler une pause dans les hausses de taux d'intérêt à partir de juillet.

L'or au comptant a peu changé à 1 960,30 $ l'once à 3h40 GMT. Le lingot a gagné près de 0,3% la semaine dernière.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 1 962,00 $.

Avec une hausse des taux de la Fed lors de la réunion de juillet presque certaine, "une perspective positive pour l'or tourne autour de l'achat de la banque centrale pour conduire les prix de l'or à long terme", a déclaré Michael Langford, directeur des investissements chez Scorpion Minerals.

Les données de vendredi ont montré que les spéculateurs sur l'or du COMEX ont augmenté leur position longue nette de 35 288 contrats pour atteindre 135 907 contrats au cours de la semaine qui s'est terminée le 18 juillet.

En outre, le risque de récession aux États-Unis, évident dans la courbe de rendement inversée, pourrait stimuler l'investissement dans l'or, ont souligné les analystes d'ANZ dans une note.

L'or est considéré comme une réserve de valeur sûre en cas d'incertitudes économiques et géopolitiques et se comporte généralement bien lorsque les taux d'intérêt sont bas ou proches de zéro.

L'indice du dollar a baissé, mais est resté proche de son pic de plus d'une semaine atteint le 20 juillet, limitant la hausse de l'or car un dollar plus fort rend le métal plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

Outre la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon se réunissent également cette semaine. Les marchés tablent pleinement sur des hausses d'un quart de point de la part de la Fed et de la BCE, et l'attention se portera sur ce que Jerome Powell, président de la Fed, et Christine Lagarde, présidente de la BCE, diront à propos de l'avenir.

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt, car ils augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Les traders attendent également les données du PIB américain du deuxième trimestre jeudi, suivies des chiffres de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de juin vendredi.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant est resté stable à 24,58 dollars l'once, le platine a baissé de 0,2 % à 960,16 dollars et le palladium a baissé de 0,1 % à 1 288,88 dollars.