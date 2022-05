Le prix de l'or reste stable après avoir atteint son plus haut niveau sur deux semaines en raison de la baisse du dollar.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 1 852,84 $ l'once, à 0048 GMT, après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis le 9 mai à 1 865,29 $. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,3 % à 1 852,40 $.

* Le dollar s'est stabilisé après être tombé à un plus bas d'un mois lors de la session précédente. Un dollar plus faible rend le lingot plus attrayant pour les acheteurs étrangers. [USD/]

* Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont baissé, ce qui a stimulé la demande d'or à rendement nul. [US/]

* La présidente de la Réserve fédérale de Kansas City, Esther George, a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce que la banque centrale américaine relève son taux d'intérêt cible à environ 2 % d'ici le mois d'août, les mesures ultérieures dépendant de la manière dont l'offre et la demande affectent l'inflation.

* Les lingots, considérés comme une réserve de valeur sûre en période de crise économique, ont tendance à devenir moins attrayants pour les investisseurs lorsque les taux d'intérêt américains sont augmentés, car ils ne rapportent rien.

* Les actions asiatiques ont démarré en douceur mardi après que le rallye de Wall Bourse ait été assombri par une baisse précoce des contrats à terme sur les actions américaines, tandis que l'euro était proche de son plus haut niveau en un mois alors que les chances de voir la BCE augmenter ses taux en juillet diminuaient.

* SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, a déclaré que ses avoirs ont augmenté de 0,44 % pour atteindre 1 068,07 tonnes lundi, contre 1 063,43 tonnes vendredi. [GOL/ETF]

* L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 21,72 $ l'once, et le platine a baissé de 0,3 % à 956,10 $, tandis que le palladium a augmenté de 0,2 % à 1 996,20 $.

* La société russe Nornickel a réduit lundi son estimation du déficit du marché mondial du palladium en 2022 à 100 000 onces troy en raison d'une baisse de la demande de l'industrie automobile dans le contexte de la crise ukrainienne et d'une lente reprise du marché des puces après la pénurie.