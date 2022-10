Le prix de l'or reste stable avant les données sur l'inflation aux États-Unis

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a maintenu sa position à 1 672,79 $ l'once, à 0026 GMT.

* Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,1% à 1 679,80 $.

* L'indice des prix à la consommation américain prévu à 1230 GMT pourrait proposer des indices sur la prochaine hausse des taux de la Fed.

* L'or est considéré comme une couverture contre l'inflation, mais la hausse des taux d'intérêt réduit l'attrait du lingot, qui ne rapporte aucun intérêt.

* Les décideurs de la Fed ont convenu de la nécessité de passer à une politique plus restrictive, et de la maintenir pendant un certain temps, afin d'atteindre l'objectif de la banque centrale américaine de réduire l'inflation, selon le compte rendu de la réunion de deux jours du mois dernier.

* La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a désigné les hausses de taux d'intérêt comme le meilleur outil pour lutter contre l'inflation galopante dans la zone euro.

* Pendant ce temps, l'économie britannique semble prête à entrer en récession, les données ayant montré qu'elle s'est contractée de manière inattendue en août.

* Le plus important certificateur de raffineries d'or au monde a déclaré mercredi qu'il souhaitait reconnaître les entreprises qui collectent et raffinent l'or déterré par des mineurs à petite échelle dans les pays en développement.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 19,03 $ l'once, tandis que le platine a augmenté de 0,3% à 882,94 $ et le palladium a gagné 0,4% à 2 143,69 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0060 Allemagne IPCH Final YY Sept

1230 US CPI Wage Earner Sept

1230 US Initial Jobless Clm Weekly

Les dirigeants financiers mondiaux se réunissent pour les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

à Washington