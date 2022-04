Le prix de l'or reste stable en raison de la hausse du dollar et des rendements, qui réduit la demande de valeurs refuges.

L'or au comptant était stable à 1 922,59 $ l'once, à 3 h 20 GMT, après avoir baissé de 0,4 % plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1 % à 1 926,20 $.

"Les traders restent fortement long net sur les marchés à terme de l'or, et cela contribue clairement à soutenir les prix dans l'ensemble", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché de City Index.

"Pourtant, le renforcement du dollar américain et le manque de demande de valeurs refuges limitent son potentiel de hausse."

Le dollar a atteint son plus haut niveau en près de deux ans alors que les responsables de la Fed ont fait pression pour une réduction rapide du bilan gonflé de la banque centrale, l'un d'entre eux se disant ouvert à de fortes augmentations de taux d'un demi-point de pourcentage. [USD/]

Un dollar plus fort rend l'or moins attrayant pour les détenteurs d'autres devises.

"Les commentaires hawkish des principaux membres de la Fed hier vont probablement éclipser les minutes du FOMC (Federal Open Market Committee) d'aujourd'hui, car elles indiquent une hausse de 50 points de pourcentage lors de la prochaine réunion du FOMC et une réduction du bilan plus rapide que prévu", a déclaré Simpson.

La Fed publiera mercredi le procès-verbal de sa réunion de mars qui pourrait fournir des détails sur ses plans de réduction de ses avoirs obligataires.

Les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets pluriannuels, les rendements à long terme évoluant plus rapidement et inversant partiellement certaines des récentes inversions de la courbe américaine. [US/]

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains et aux rendements plus élevés, qui augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs, tout en stimulant le dollar, dans lequel il est évalué.

Entre-temps, les États-Unis et leurs alliés devaient imposer mercredi de nouvelles sanctions à Moscou en raison des massacres de civils dans le nord de l'Ukraine.

L'argent au comptant est resté stable à 24,32 $ l'once, le platine a perdu 0,3 % à 965,11 $ et le palladium a perdu 0,1 % à 2 235,92 $.