Les prix de l'or sont restés stables mardi, les participants au marché prudents attendant de nouvelles indications des banques centrales sur leurs plans de politique monétaire, en particulier de la part de la Réserve fédérale américaine.

L'or au comptant était inchangé à 1 982,69 $ l'once à 0248 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 991,00 $.

La Fed, qui se réunit les 2 et 3 mai, devrait augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base.

Les prix de l'or pourraient se rapprocher des 2000 dollars si la Fed met en avant les inquiétudes liées à la récession et laisse entrevoir une pause dans le cycle de hausse des taux, a déclaré Ajay Kedia, directeur de Kedia Commodities à Mumbai.

L'industrie manufacturière américaine s'est contractée en avril, mais les pressions inflationnistes se sont accrues, soutenant les attentes d'une hausse des taux de la Fed, selon les données publiées lundi.

La Banque centrale européenne (BCE) devrait augmenter ses taux pour la septième fois consécutive jeudi.

L'or est considéré comme une protection contre l'inflation et les incertitudes économiques, mais la hausse des taux tend à réduire la demande pour cet actif à rendement nul.

Au cours de la session précédente, le prix de l'or a brièvement dépassé les 2 000 dollars après l'acquisition des actifs de la First Republic Bank par JP Morgan.

Les autorités de régulation ont saisi First Republic Bank et vendu ses actifs à JPMorgan Chase & Co lundi, dans le cadre d'un accord visant à résoudre la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008 et à tirer un trait sur les turbulences bancaires persistantes.

L'argent au comptant a baissé de 0,4 % à 24,87 dollars l'once.

"Nous sommes optimistes en ce qui concerne l'argent, car la demande industrielle sera élevée en 2023. Les prix pourraient atteindre 32 dollars cette année", a ajouté M. Kedia.

Le platine a perdu 0,2 % à 1 047,94 $ tandis que le palladium a augmenté de 0,7 % à 1 460,78 $.