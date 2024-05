Le prix de l'or est resté stable mercredi et s'est maintenu au-dessus du niveau clé de 2 400 dollars atteint en début de semaine, soutenu par l'achat de valeurs refuges et la perspective d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine dans le courant de l'année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 2 422,45 dollars l'once, à 0106 GMT. Le lingot a atteint un record de 2 449,89 dollars lundi.

* Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 426,00 $.

* Les données récentes suggèrent que l'inflation américaine a repris sa tendance à la baisse, mais plusieurs décideurs de la Fed sont restés prudents sur la réduction des taux trop tôt et ont exclu la nécessité d'une augmentation.

* Les décideurs de la Fed ont déclaré que la banque centrale américaine devrait attendre plusieurs mois de plus pour s'assurer que l'inflation est réellement de retour vers son objectif de 2% avant de réduire les taux d'intérêt.

* Les lingots sont connus pour être une protection contre l'inflation, mais la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention d'or non rémunéré.

* Les ménages américains ont continué à se sentir coincés par l'inflation à la fin de 2023, même si les pressions sur les prix se sont atténuées, la plupart des Américains déclarant que leur situation financière n'avait guère changé au cours de l'année écoulée.

* Le compte-rendu de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale, attendu à 18h00 GMT, pourrait offrir plus d'informations sur le calendrier des réductions de taux d'intérêt largement attendues.

* Le Shanghai Futures Exchange augmentera la limite de négociation et les exigences de marge pour les contrats à terme sur l'or et l'argent à partir du 23 mai.

* Les investisseurs nationaux, enhardis par les dernières mesures prises par la Chine et par ses promesses de réparer les parties les plus faibles de son économie en difficulté, s'arrachent les actions sur un marché boursier bon marché, tandis que la plupart des investisseurs étrangers sont pleins d'espoir, mais prennent leur temps.

* Par ailleurs, Israël a exhorté les "nations du monde civilisé" à s'opposer à la demande du procureur de la Cour pénale internationale de délivrer des mandats d'arrêt contre ses dirigeants et à déclarer qu'elles ignoreraient ces mandats.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 32,08 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,4 % à 1 050,50 dollars et le palladium est resté stable à 1 025,75 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 UK Core CPI YY April 0600 UK CPI YY April 1400 US Existing Home Sales April 1800 US Federal Open Market Committee issues minutes from its meeting of April 30-May 1