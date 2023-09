Les prix de l'or sont restés stables mardi, les investisseurs attendant la publication des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient fournir un aperçu actualisé des taux d'intérêt après une pause largement attendue de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 1 921,04 dollars l'once à 0042 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 944,50 dollars.

* L'indice du dollar américain s'est stabilisé après avoir enregistré sa plus grande perte intraday en deux semaines lors de la session précédente avant les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain prévu mercredi.

* L'opinion générale des Américains sur l'inflation a peu changé en août, même s'ils ont prédit des hausses de prix pour des choses comme le loyer, les maisons et la nourriture, tout en dégradant leur opinion sur leur situation financière personnelle, a rapporté la Fed de New York lundi.

* Les problèmes économiques de la Chine sont plus susceptibles d'affecter la région que les États-Unis, a déclaré lundi le secrétaire adjoint au Trésor américain Wally Adeyemo, un jour après que le président Joe Biden a qualifié la situation économique de la Chine de "crise".

* L'économie de la zone euro connaîtra une croissance plus lente que prévu cette année et l'année prochaine, selon les prévisions de la Commission européenne, alors que la demande des consommateurs souffre d'une inflation élevée et que la plus grande économie, l'Allemagne, entre en récession cette année.

* Catherine Mann, responsable politique de la Banque d'Angleterre, a déclaré lundi qu'il était trop tôt pour que la BoE cesse d'augmenter ses taux d'intérêt.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,20 % à 884,89 tonnes lundi, contre 886,64 tonnes vendredi.

* Ailleurs, l'argent est resté stable à 23,06 dollars l'once, le platine a baissé de 0,2 % à 896,69 dollars et le palladium de 0,2 % à 1 215,70 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 UK Claimant Count Unem Chng Aug 0600 UK ILO Unemployment Rate July 0600 UK HMRC Payrolls Change Aug 0900 Germany ZEW Economic Sentiment Sept 0900 Germany ZEW Current Conditions Sept (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Editing de Sherry Jacob-Phillips)