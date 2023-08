Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau en un mois jeudi, alors que les investisseurs se préparent à recevoir les données sur l'inflation américaine qui influenceront les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

L'or au comptant a augmenté de 0,2 % à 1 918 $ l'once à 0337 GMT, mais a oscillé près de son plus bas niveau depuis le 10 juillet atteint mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 950,80 $.

Les données de l'indice américain des prix à la consommation (CPI), attendues à 1230 GMT, devraient montrer que l'inflation s'est légèrement accélérée en juillet.

"Alors que l'on s'attend largement à ce que l'indice global américain rebondisse en termes d'a/a, l'accent est mis sur l'indice de base. Toute baisse plus importante que prévu pourrait aider à renforcer la tendance à la désinflation et fournir un certain soutien aux prix de l'or", a déclaré Christopher Wong, directeur exécutif et stratège de change d'OCBC.

L'or est généralement considéré comme une protection contre l'inflation, mais les hausses de taux augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Les traders s'attendent à ce qu'il y ait 86,5 % de chances qu'il n'y ait pas de hausse des taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed en septembre, et prévoient que la prochaine décision de la banque centrale sera une baisse des taux, probablement au printemps de l'année prochaine.

"Les perspectives pour l'or redeviendraient plus brillantes lorsque les marchés intégreraient une plus grande probabilité de réduction des taux et de faiblesse du dollar américain. Et cela dépend du degré d'enracinement de la tendance à la désinflation", a ajouté M. Wong.

Reflétant l'intérêt des investisseurs pour les lingots, le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a annoncé mercredi que ses avoirs étaient tombés à leur niveau le plus bas depuis mars.

Toutefois, les craintes d'un regain de tensions entre les plus grandes économies du monde ont apporté un soutien sous-jacent au lingot après que le président américain Joe Biden a signé mercredi un décret qui interdira certains nouveaux investissements américains en Chine dans des technologies sensibles.

Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant est resté stable à 22,67 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,3 % à 890,87 dollars et le palladium a gagné 0,3 % à 1 238,63 dollars. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Sherry Jacob-Phillips)