Le prix de l'or s'est raffermi jeudi, s'approchant d'un pic record atteint lors de la session précédente, les traders augmentant les paris sur le début d'un cycle de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, limitant les gains du dollar et des rendements des bons du Trésor.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 2 464,13 $ l'once à 1006 GMT, après avoir atteint un record historique de 2 483,60 $ mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont également augmenté de 0,3 % à 2 467,30 $.

"L'or continue de briller sur la spéculation croissante autour de la baisse des taux d'intérêt américains cette année. Les récents commentaires de la Fed, complétés par un dollar plus faible et des rendements du Trésor en baisse, ont augmenté l'appétit pour le métal précieux", a déclaré Lukman Otunuga, analyste principal de la recherche chez FXTM.

D'autres signes de refroidissement du marché du travail américain et d'autres commentaires pessimistes de la part des responsables de la Fed pourraient maintenir cet élan haussier, ouvrant la voie à de nouveaux records historiques, a ajouté M. Otunuga.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et le président de la Fed de New York, John Williams, ont tous deux souligné le raccourcissement de l'horizon vers une politique monétaire plus souple. Séparément, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il était "très encouragé" par la baisse généralisée de l'inflation.

La baisse des taux d'intérêt augmente l'attrait des lingots à faible rendement.

Le prix de l'or continuera d'augmenter au cours du second semestre 2024, ont déclaré les analystes dans une brève étude menée par la LBMA.

Selon le Conseil mondial de l'or, les fonds négociés en bourse sur l'or physique ont connu leur deuxième mois consécutif d'afflux en juin.

Toutefois, "la hausse du prix (de l'or) a étouffé les marchés physiques en Asie du Sud et du Sud-Est, avec une évaporation des achats et un retour des ventes. Ce n'est pas inhabituel et les acheteurs reviendront une fois qu'ils se seront acclimatés à la nouvelle fourchette", a déclaré Rhona O'Connell, analyste chez StoneX, dans une note.

Au cours des six à douze prochains mois, Citi s'attend à ce que l'or augmente de 2 700 à 3 000 dollars l'once et l'argent de 38 dollars l'once.

L'argent au comptant a augmenté de 0,7 % à 30,51 $ l'once, le platine s'est raffermi de 0,5 % à 999,39 $ et le palladium a gagné 0,1 % à 952,36 $.