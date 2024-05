Le prix de l'or a augmenté pour la deuxième fois consécutive jeudi après que la Réserve fédérale ait indiqué qu'elle continuait à pencher en faveur d'une baisse des taux, tandis que les investisseurs se concentraient sur les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis.

L'or au comptant s'est raffermi de 0,3 % à 2 325,02 $ l'once à 2 h 18 GMT, après avoir grimpé de plus de 1 % au cours de la séance précédente.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1% à 2 334,40 $.

La Fed a laissé les taux d'intérêt inchangés mercredi comme prévu. Sa dernière déclaration de politique générale a maintenu les éléments clés de son évaluation économique et de son orientation politique intacts, encadrant sa discussion sur les taux d'intérêt autour des conditions dans lesquelles les coûts d'emprunt peuvent être abaissés.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la prochaine décision dépendrait des données, mais qu'il était peu probable qu'il y ait une augmentation.

Les traders ont été soulagés que Powell ait fermé la porte à de nouvelles hausses, ce qui a aidé les prix de l'or à remonter au-dessus de 2 300 dollars, a déclaré Matt Simpson, analyste principal chez City Index.

À la suite de la réunion, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains à court terme ont augmenté, les opérateurs pariant davantage sur le fait que la Fed procédera à au moins une réduction des taux d'intérêt cette année.

La baisse des taux d'intérêt augmente l'attrait des lingots qui ne rapportent rien.

Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis est attendu vendredi.

"Ce que les traders aimeraient voir maintenant, c'est une série de chiffres NFP plus doux... Nous approchons à grands pas de la seconde moitié de l'année, et comme les banques centrales continuent d'investir dans l'or physique, je pense que l'or peut se maintenir au-dessus de 2 000 dollars jusqu'à la fin de l'année et dépasser les 2 500 dollars", a ajouté M. Simpson.

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 26,75 dollars l'once.

Le platine a gagné 1% à 959,40 dollars après avoir atteint un plus haut de deux semaines plus tôt dans la session. Le palladium a progressé de 0,5% à 953,30 dollars.

La décote du platine par rapport au palladium a fluctué depuis le début de l'année de -200$ à zéro, ce qui indique un intérêt modéré de la part des investisseurs et des opinions mitigées sur les fondamentaux macroéconomiques et individuels, ont écrit les analystes de MKS PAMP dans une note. (Reportage d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Janane Venkatraman)