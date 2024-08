Les prix de l'or ont été modérés vendredi et se sont dirigés vers une baisse hebdomadaire, alors que les investisseurs attendent de nouveaux indices pour évaluer l'ampleur d'une réduction potentielle des taux d'intérêt américains en septembre.

L'or au comptant était en baisse de 0,2 % à 2 421,31 $ l'once, à 0402 GMT, après avoir augmenté de plus de 1 % jeudi.

Le lingot était sur la voie de sa plus grande chute hebdomadaire depuis le 7 juin, et a chuté jusqu'à 3% lundi après que les investisseurs aient liquidé leurs positions en tandem avec une chute plus large des actions.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1 % pour atteindre 2 460,80 $.

"L'activité des prix de l'or a été relativement stable aujourd'hui, les investisseurs prenant une pause après une semaine en dents de scie", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché, KCM Trade.

Les décideurs de la Réserve fédérale sont convaincus que le ralentissement de l'inflation permettra de futures réductions de taux, qui seront guidées par les données économiques plutôt que par les fluctuations des marchés boursiers, selon trois banquiers centraux américains jeudi.

"D'un point de vue fondamental, l'or est prêt à bénéficier soit d'une augmentation de l'aversion au risque, soit des attentes d'un assouplissement des conditions monétaires. Il existe de multiples scénarios, qui pourraient se dérouler dans les mois à venir, et qui pourraient conduire le prix de l'or à de nouveaux records historiques", a déclaré M. Waterer.

L'attrait des lingots sans rendement tend à se renforcer dans un environnement de faibles taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à 55 % les chances d'une réduction de 50 points de base en septembre, et prévoient une réduction supplémentaire en décembre.

Dans le même temps, les données de jeudi ont montré que les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont baissé plus que prévu la semaine dernière, ce qui suggère que les craintes d'un effondrement du marché du travail étaient exagérées. Les investisseurs se concentrent désormais sur l'indice des prix à la consommation (CPI) et l'indice des prix à la production (PPI) qui doivent être publiés la semaine prochaine, afin d'obtenir de plus amples informations sur la politique de la Fed.

L'argent au comptant était en hausse de 0,3 % à 27,66 dollars l'once et le platine a augmenté de 0,7 % à 937,65 dollars. Les deux métaux étaient sur le point de subir des pertes hebdomadaires.

Le palladium a gagné 0,8% à 930,08 dollars et a augmenté de 4,4% sur la semaine.