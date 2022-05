Le prix de l'or se maintient alors que les rendements obligataires américains baissent

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse d'environ 0,1% à 1 854,91 $ l'once, à 0055 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,2 % à 1 854,10 $.

* Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont prolongé leur baisse mardi après avoir atteint leur plus haut niveau en 3 ans et demi lors de la séance précédente, ce qui a soutenu les prix de l'or à rendement nul. [US/]

* Le dollar s'est maintenu à proximité d'un nouveau sommet de 20 ans atteint lundi, en raison d'un sentiment de perte de risque découlant en partie de préoccupations concernant la capacité de la Réserve fédérale américaine à combattre une inflation élevée, ce qui a renforcé l'attrait du billet vert en tant que valeur refuge. [USD/]

* Cela a rendu le prix du billet vert et les valeurs refuges rivales moins attrayantes pour les détenteurs d'autres devises, et a continué à freiner les prix de l'or après les avoir fait baisser de 1 % au cours de la session précédente.

* Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré lundi qu'il s'attend à ce que la banque centrale américaine procède à deux ou trois autres hausses de taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage, mais qu'elle n'aura pas besoin d'utiliser quelque chose de plus important, en faisant état de certains signes d'espoir sur l'inflation.

* Si l'or est considéré comme une réserve de valeur sûre en période de crise politique et économique, il est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains à court terme et des rendements obligataires, ce qui augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* Le président russe Vladimir Poutine a exhorté les Russes à se battre lors d'un discours défiant prononcé le jour de la Victoire lundi, mais n'a rien dit des plans d'escalade en Ukraine, malgré les avertissements occidentaux selon lesquels il pourrait utiliser son discours sur la Place Rouge pour ordonner une mobilisation nationale.

* L'argent au comptant a glissé de 0,1% à 21,77 $ l'once, le platine a baissé de 0,5% à 951,10 $, tandis que le palladium a gagné 0,3% à 2 102,74 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0130 Australie Commerce de détail Q1

0900 Allemagne ZEW Sentiment économique mai

0900 Allemagne ZEW Conditions actuelles Mai