Le prix de l'or a légèrement augmenté mercredi, aidé par la baisse des rendements des bons du Trésor, mais il est resté dans une fourchette étroite alors que les investisseurs attendent de nouvelles données américaines pour évaluer la prochaine étape de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 2 334,81 $ l'once, à 3 h 12 GMT, se négociant dans une fourchette étroite de 11 $ après que les prix aient chuté de 1 % au cours de la session précédente.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 2 354,50 $.

Les rendements du Trésor à 10 ans se sont maintenus près de leur plus bas niveau en presque trois semaines atteint mardi, rendant le lingot plus attractif pour les investisseurs.

"L'événement clé est le rapport ISM sur les services... le scénario idéal pour les haussiers de l'or est de voir l'ISM sur les services rester juste en dessous du niveau de 50, avec la composante des prix payés augmentant à un rythme plus lent, car cela satisfait le scénario d'atterrissage en douceur que la Fed vise", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de City Index.

Les données sur les services américains sont attendues à 14h00 GMT. Les marchés attendent également le rapport sur l'emploi ADP prévu à 1215 GMT mercredi et les données sur les emplois non agricoles vendredi pour plus d'indices sur la santé de l'économie américaine et pour savoir si cela dissuadera la Fed de réduire ses taux en septembre.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention d'un actif non rémunérateur.

Les achats nets d'or par les banques centrales mondiales ont augmenté à 33 tonnes métriques en avril, par rapport à un achat net révisé de 3 tonnes en mars, a déclaré le Conseil mondial de l'or (CMO), ce qui indique un appétit toujours fort du secteur malgré les prix élevés du métal.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,7% à 29,69 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,6% à 992,85 dollars et le palladium a gagné 0,9% à 923,83 dollars.