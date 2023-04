Les prix de l'or ont évolué dans une fourchette étroite mercredi, les craintes de récession apportant un certain soutien à l'actif refuge, tandis que les investisseurs recherchent plus de clarté sur la trajectoire de la hausse des taux de la Réserve fédérale dans les données économiques américaines attendues cette semaine.

L'or au comptant s'est maintenu à 1 997,40 $ l'once à 0307 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,2 % à 2 008,60 $.

Les investisseurs semblent réticents à se débarrasser de leurs avoirs en or au milieu des données économiques américaines faibles, et "les conditions de négociation resteront agitées, et toute baisse vers 1 950 $ pourrait être saisie", a déclaré Matt Simpson, un analyste de marché senior chez City Index.

Les données publiées mardi montrent que la confiance des consommateurs américains a baissé à son plus bas niveau depuis neuf mois en avril, alors que les inquiétudes concernant l'avenir augmentent, ce qui accroît encore le risque que l'économie tombe en récession cette année.

Les craintes de récession semblent déjà constituer un plancher pour les prix de l'or, et "le rapport sur les dépenses de consommation personnelle de vendredi sera probablement le plus important pour l'or", a ajouté M. Simpson.

Le Dollar Index s'est détendu, rendant l'or moins cher pour les acheteurs étrangers.

Les données sur le produit intérieur brut trimestriel des États-Unis, prévues pour jeudi, suivies de l'indice des dépenses de consommation de base, vendredi, seront suivies de près par les investisseurs avant la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) qui fixera les taux d'intérêt les 2 et 3 mai.

Les acteurs du marché s'attendent à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt de 25 points de base.

Bien que l'or soit considéré comme une protection contre l'inflation et l'incertitude économique, la hausse des taux d'intérêt diminue l'attrait de cet actif sans rendement.

L'inflation australienne, quant à elle, s'est éloignée de son plus haut niveau depuis 33 ans au premier trimestre, le coût de la vie ayant connu sa plus faible augmentation depuis plus d'un an, tandis que l'inflation de base est restée inférieure aux prévisions, ce qui suggère moins de pression pour une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 25,00 dollars l'once, tandis que le platine a augmenté de 0,7 % à 1 094,08 dollars.

Le palladium a gagné 1,1 % à 1 499,47 $, en passe de mettre fin à deux sessions de pertes, si les gains se maintiennent.