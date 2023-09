Les prix de l'or sont restés stables lundi, les investisseurs continuant à tabler sur une pause dans les hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de leur réunion de politique générale cette semaine, en se concentrant sur les perspectives de la banque centrale américaine en matière de taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était calme à 1 924,29 $ l'once à 0056 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain se sont maintenus à 1 946,10 dollars.

* Les actions asiatiques ont commencé à se négocier avec prudence lundi, dans une semaine remplie de réunions de banques centrales, qui seront examinées de près pour les perspectives de taux d'intérêt mondiaux.

* Une croissance plus rapide, une inflation plus modérée et un marché de l'emploi qui n'abandonne pas ont préparé le terrain pour une série de prévisions mises à jour par les responsables de la Fed cette semaine, susceptibles de refléter leur foi croissante dans les perspectives d'un atterrissage en douceur de l'économie.

* La Banque d'Angleterre est susceptible de relever ses taux d'intérêt une fois de plus cette semaine, ce qui pourrait constituer la dernière chance pour l'un des plus grands cycles de resserrement des 100 dernières années, alors que le refroidissement de l'économie commence à inquiéter les décideurs politiques.

* La réunion de politique générale de la Banque du Japon, vendredi, est le point culminant de la semaine en Asie.

* La production manufacturière américaine a à peine augmenté en août, en raison d'une baisse de la production de véhicules à moteur, et l'activité pourrait se contracter dans les mois à venir après que le syndicat United Auto Workers (UAW) a entamé des grèves dans trois usines vendredi.

* Les prix de l'or chinois ont atteint des niveaux record la semaine dernière, prolongeant un rallye de plusieurs mois, les consommateurs s'arrachant l'actif refuge pour compenser la dépréciation du yuan. Les primes pour l'or physique ont également atteint de nouveaux sommets en raison de l'absence de nouveaux quotas d'importation.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,1 % pour atteindre 880,27 tonnes vendredi.

* Les spéculateurs sur l'or du COMEX ont réduit leur position longue nette de 16 544 contrats à 49 796 au cours de la semaine qui s'est achevée le 12 septembre, selon des données publiées vendredi.

* Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 0,3% à 23,07 dollars l'once, le platine a gagné 0,2% à 927,29 dollars et le palladium est resté stable à 1 248,73 dollars.