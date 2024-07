Le prix de l'or a progressé lundi, s'approchant d'un pic de plus d'un mois atteint la semaine dernière, soutenu par les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, alors que les traders attendent les commentaires des responsables de la Fed pour évaluer le calendrier de ces réductions.

L'or au comptant a augmenté de 0,4 % à 2 421 $ l'once, à 1415 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,2 % à 2 426 $. Le prix de l'or au comptant a atteint un record de 2 449,89 $ l'once le 20 mai.

Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s'exprimer plus tard dans la journée. Les données attendues cette semaine comprennent les ventes au détail américaines, la production industrielle pour le mois de juin et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

"Les prix de l'or et de l'argent vont continuer à évoluer latéralement ou à la hausse et je ne serais pas surpris de voir un nouveau record dans les semaines à venir ou même plus tôt", a déclaré Jim Wyckoff, analyste principal du marché chez Kitco Metals.

Les données plus faibles que prévu sur le PIB de la Chine, grand consommateur d'or, pourraient limiter l'intérêt des acheteurs pour le marché de l'or aujourd'hui, a ajouté M. Wyckoff.

L'économie chinoise a progressé de 4,7 % en avril-juin, selon les données officielles, ce qui est inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur une croissance de 5,1 % selon un sondage Reuters.

Le dollar est resté stable, tandis que les rendements des obligations américaines à long terme ont augmenté, les investisseurs se demandant si la tentative d'assassinat de Trump a augmenté ses chances de victoire.

"Les risques sont équilibrés de part et d'autre et je pense que (l'or) va probablement suivre une tendance latérale pour cette raison", a déclaré Everett Millman, analyste en chef du marché chez Gainesville Coins.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés considèrent maintenant qu'il y a 94 % de chances que les taux d'intérêt américains soient réduits en septembre. L'attrait des lingots sans rendement tend à se renforcer dans un environnement de taux d'intérêt bas.

L'argent au comptant a augmenté de 0,2 % à 30,82 $, le platine a perdu 0,1 % à 997 $ et le palladium a chuté de 1,2 % à 957,92 $.

Pendant ce temps, les importations de platine de l'Inde sur quatre semaines à partir de la mi-juin ont éclipsé le total de 2023, car les négociants en lingots ont exploité une faille en enregistrant des alliages contenant environ 90 % d'or en tant que platine pour éviter des droits de douane plus élevés, ont déclaré à Reuters des responsables du gouvernement et de l'industrie.