Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, frôlant un pic de huit semaines sur les paris que la Réserve fédérale américaine pourrait bientôt faire une pause dans son cycle de hausse des taux d'intérêt.

* L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 978,59 dollars l'once à 0053 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont peu changé à 1 981,30 $.

* L'indice du dollar a oscillé près de son plus bas niveau en un an, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

* La Fed devrait relever ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de la semaine prochaine, les maintenant dans la fourchette 5,25%-5,5% jusqu'à ce que des réductions soient envisagées à partir de 2024, selon l'outil Fedwatch de la CME.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* La Banque centrale européenne devrait également relever ses taux de 25 points de base la semaine prochaine.

* Les investisseurs surveilleront plus tard dans la journée les données sur les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine du 15 juillet, qui devraient augmenter à 242 000 contre 237 000 en données corrigées des variations saisonnières.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse soutenu par l'or, a déclaré que ses avoirs ont augmenté de près de 0,2 % à 913,80 tonnes mercredi, contre 912,07 tonnes mardi, augmentant pour la première fois en près de trois semaines.

* Dans le même temps, la Chine devrait maintenir inchangés ses indices de référence en matière de prêts, selon une enquête de Reuters, alors même que l'essoufflement rapide de l'économie suscite l'attente de nouvelles mesures de relance.

* L'argent au comptant est resté stable autour de 25,16 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1% à 972,48 dollars et le palladium a glissé de 0,3% à 1 303,39 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0115 China Loan Prime Rate 1Y, 5Y July 0130 Australia Employment, Unemployment Rate June 0645 France Business Climate Mfg July 0645 France Business Climate Overall July 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US Philly Fed Business Indx July 1400 EU Consumer Confid. Flash Juillet 1400 Ventes de logements existants aux Etats-Unis Juin