Le prix de l'or s'est stabilisé mercredi, après avoir enregistré sa plus forte baisse en un mois lors de la session précédente, après qu'un rapport sur l'inflation américaine ait stimulé les rendements obligataires et légèrement tempéré les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en juin de la part de la Réserve Fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 158,26 dollars l'once, à 0151 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 163,50 dollars.

* Les prix à la consommation américains ont augmenté de façon solide en février, avec des coûts plus élevés pour l'essence et le logement, ce qui suggère une certaine persistance de l'inflation.

* L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4 % le mois dernier. Au cours des 12 mois précédant février, il a augmenté de 3,2 %, juste au-dessus de l'estimation de 3,1 %, après avoir progressé de 3,1 % en janvier.

* Le lingot a chuté de 1,1% mardi, sa pire baisse en une journée depuis le 13 février, lorsque les données ont montré que les prix à la consommation ont également augmenté plus que prévu en janvier.

* Les attentes du marché concernant le calendrier de la première baisse des taux de la Fed ont été légèrement tempérées, évaluant à 68% la probabilité d'une baisse d'au moins 25 points de base en juin, selon l'outil de probabilité des taux d'intérêt de LSEG, en baisse par rapport aux 72% du mardi avant les données.

* La baisse des taux renforce l'attrait des lingots sans rendement.

* La lecture de l'inflation a poussé à la hausse les rendements du Trésor américain à 10 ans et le dollar. Le rendement du Trésor à 10 ans a bénéficié d'une hausse supplémentaire après la faible demande lors de la vente aux enchères de 39 milliards de dollars de la note de référence du Trésor.

* Ailleurs, l'Ukraine a bombardé des cibles en Russie mardi avec des douzaines de drones et de roquettes dans une attaque qui a infligé de sérieux dommages à une importante raffinerie de pétrole et a cherché à percer les frontières terrestres de la plus grande puissance nucléaire du monde avec des mandataires armés.

* Le platine a baissé de 0,1% à 923,70 dollars l'once, le palladium a baissé de 0,7% à 1 034,61 dollars et l'argent a baissé de 0,1% à 24,14 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 PIB du Royaume-Uni Est 3M/3M Jan 0700 PIB du Royaume-Uni Estimation MM, YY Jan 0700 Production manufacturière du Royaume-Uni MM Jan (rapporté par Harshit Verma à Bengaluru ; édité par Rashmi Aich)