Les prix de l'or sont restés stables mercredi, un jour après avoir franchi le niveau de soutien clé de 1 900 dollars, suite à de fortes données sur les dépenses de consommation aux États-Unis qui ont alimenté la spéculation selon laquelle la Réserve fédérale n'avait pas terminé son cycle de hausse des taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 900,90 $ l'once à 1 h 23 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1 % à 1 933 $.

* L'or a chuté mardi jusqu'à 1 895,50 $ l'once, son niveau le plus bas depuis fin juin, alors que les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis près de 10 mois, les rendant plus attractifs que les lingots ne portant pas d'intérêts.

* Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en juillet, suggérant que l'économie a continué à se développer au début du troisième trimestre tout en maintenant la récession à distance.

* Plus tard dans la journée, les investisseurs examineront le compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed afin d'évaluer sa stratégie en matière de taux d'intérêt.

* Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mardi que si la banque centrale américaine a fait des progrès dans sa lutte contre l'inflation, les taux d'intérêt pourraient encore devoir être augmentés pour terminer le travail.

* Les salaires de base en Grande-Bretagne ont atteint un taux de croissance record, ce qui renforce les inquiétudes de la Banque d'Angleterre concernant les pressions inflationnistes à long terme, même après 14 hausses de taux consécutives.

* Les fonds spéculatifs mondiaux vendent "agressivement" des actions chinoises sur fond d'inquiétudes accrues concernant le secteur immobilier du pays et d'une série de données économiques faibles, selon un rapport de Goldman Sachs.

* Les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, le SPDR Gold Trust, ont prolongé leurs baisses pour atteindre leur plus bas niveau depuis janvier 2020, à 894,43 tonnes métriques, mardi.

* L'argent au comptant était en hausse de 0,1% à 22,52 dollars l'once et le platine en baisse de 0,1% à 887,81 dollars. Le palladium a gagné 0,2% à 1 237,40 $. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 UK Core CPI YY July 0600 UK CPI YY July 0900 EU GDP Flash Estimate QQ, YY Q2 1230 US Housing Starts Number July 1315 US Industrial Production MM July 1800 US Federal Open Market Committee issues minutes from its meeting of July 25-26