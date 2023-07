Les prix de l'or sont restés stables mardi, en raison d'un jour férié aux États-Unis, tandis que les traders attendaient le compte rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale américaine, mercredi, pour obtenir plus d'indices sur la trajectoire de la hausse des taux d'intérêt à venir.

L'or au comptant a peu changé à 1 921,39 $ l'once à 0241 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 929,10 $.

Le volume des échanges pourrait être faible en raison d'un jour férié aux États-Unis.

"Actuellement, les vents contraires pour l'or sont les attentes d'un nouveau resserrement de 50 points de base, plus de retrait de liquidités et des taux restant relativement élevés pendant un certain temps après que la valeur terminale ait été atteinte," a déclaré Nicholas Frappell, chef mondial des marchés institutionnels, ABC Refinery.

Selon l'outil Fedwatch du CME, les investisseurs estiment à près de 90 % les chances d'une hausse de 25 points de base en juillet, ce qui porterait les taux dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 % avant que des réductions ne soient envisagées après le mois de mars, en 2024. Les taux d'intérêt élevés découragent l'investissement dans l'or, qui ne rapporte rien.

L'indice du dollar est resté stable.

L'industrie manufacturière américaine s'est encore effondrée en juin, atteignant son niveau le plus bas depuis mai 2020, selon les données publiées lundi, mais les pressions sur les prix ont continué à se relâcher, car les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement se sont considérablement réduits et les coûts d'emprunt plus élevés freinent la demande.

Les marchés surveilleront également le compte rendu de la réunion du FOMC des 13 et 14 juin, qui sera publié mercredi.

Alors que les prix de l'or pourraient remonter jusqu'à 1 940 dollars avant une baisse potentielle, "le contexte des taux reste un frein important", a ajouté M. Frappell.

Le principal diplomate financier japonais, Masato Kanda, a déclaré que les autorités étaient en contact étroit avec les autorités américaines et d'autres autorités étrangères en raison de la chute du yen à son plus bas niveau depuis près de huit mois par rapport au dollar la semaine dernière.

La décision politique de la Reserve Bank of Australia (RBA) sera également suivie pendant les heures de marché asiatiques.

L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 22,91 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,6% à 912,15 dollars tandis que le palladium a bondi de 2% à 1 253,95 dollars.