Le prix de l'or est resté stable dans les premiers échanges asiatiques jeudi, les investisseurs digérant les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale, tout en se positionnant pour une série de données économiques qui pourraient influencer la trajectoire de la politique de la banque centrale américaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était inchangé à 1 917,09 dollars l'once à 0022 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 1 923,60 dollars.

* Les minutes ont montré qu'une Fed unie a accepté de maintenir les taux d'intérêt lors de la réunion de juin comme un moyen de gagner du temps et d'évaluer si d'autres hausses de taux seraient nécessaires.

* Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, a déclaré mercredi que la banque centrale avait pris la bonne décision en maintenant les taux d'intérêt il y a trois semaines, tout en laissant entendre qu'à un moment donné, elle pourrait être amenée à les relever à nouveau.

* Les investisseurs s'attendent toujours à ce que la banque centrale relève ses taux lors de sa réunion à la fin du mois.

* L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains, car elle augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* L'attention des investisseurs se porte maintenant sur l'enquête du Département du travail américain sur les ouvertures d'emplois et les mouvements de main-d'œuvre (JOLTS) et sur les demandes d'allocations chômage (ADP), jeudi, avant la publication du rapport sur les emplois non agricoles, vendredi.

* Indicateur du sentiment, SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs ont diminué de 0,44% à 917,86 tonnes mercredi, par rapport à 921,90 tonnes lundi.

* Les traders ont également surveillé de près les mises à jour concernant les contrôles d'exportation de la Chine sur les métaux semi-conducteurs, alors que la Chine intensifie son conflit technologique avec les États-Unis avant la visite à Pékin de la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen.

* Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 0,2% à 23,1444 dollars l'once, tandis que le palladium a baissé de 0,5% à 1 253,31 dollars. Le platine est resté stable à 915,43 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0830 UK All-Sector PMI June 1215 US ADP National Employment June 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1345 US S&P Global Comp, Svcs Final PMIs June 1400 US ISM N-Mfg PMI June 1400 US JOLTS Job Openings May (Reporting by Arundhati Sarkar in Bengaluru ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)