Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien ont démarré la semaine sur une note positive grâce à la hausse des prix de l'or, tandis que les investisseurs attendaient les données du PIB national et les résultats des grandes entreprises technologiques américaines pour obtenir plus d'indices sur la santé de leurs économies et de leurs marchés.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,3% à 6:20 a.m. ET (1020 GMT).

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse la semaine dernière, les investisseurs ayant accueilli favorablement les données sur l'inflation américaine qui pourraient marquer le début des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale dans les mois à venir. [.TO]

Les actions du secteur de l'énergie pourraient avoir un impact sur les prix du pétrole qui ont oscillé entre gains et pertes en raison des craintes d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient à la suite d'un tir de roquette sur le plateau du Golan occupé par Israël, qu'Israël et les États-Unis ont imputé au groupe armé libanais Hezbollah. [O/R]

Le secteur des matériaux pourrait grimper, les prix de l'or et de l'argent s'étant raffermis en raison des tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient et des attentes d'une réduction des taux américains en septembre, tandis que les prix du cuivre ont baissé en raison des inquiétudes concernant la demande chinoise. [MET/L] [GOL/]

Tous les regards seront tournés vers la banque centrale américaine cette semaine qui rendra sa décision sur les taux d'intérêt mercredi, tandis que le Canada publiera les chiffres de son PIB pour le mois de mai.

Vendredi, l'attention se portera sur le rapport mensuel sur l'emploi de la plus grande économie du monde.

Les contrats à terme de Wall Street ont augmenté, stimulés par l'inclinaison des actions des méga-capitaux alors que les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt ont pris de l'ampleur avant les mises à jour des résultats des grandes entreprises technologiques Apple, Microsoft, Amazon.com et Meta Platforms qui auront lieu plus tard dans la semaine. [.N]

Pendant ce temps, des progrès ont été réalisés dans la lutte contre les incendies dans la ville touristique canadienne de Jasper, et les derniers devraient être éteints d'ici la fin de la journée, ont déclaré les autorités samedi.

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:20 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2390,6 $ ; +0,4% [GOL/]

Brut américain : 77,14 $ ; stable [O/R]

Brut Brent : 81,16$ ; stable [O/R]

($1= C$1.3831)