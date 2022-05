Le prix de l'or tombe à son plus bas niveau depuis 3 mois avant les données sur l'inflation aux États-Unis

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 838,26 $ l'once, à 0330 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 11 février plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 1 836,50 $.

Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour avril sont attendues à 1230 GMT.

Les marchés ont pris en compte l'évolution actuelle des rendements réels avant la publication de l'IPC. La hausse des rendements réels a fait baisser l'or et a soutenu le dollar malgré la baisse des rendements nominaux, a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management. [US/]

Les analystes s'attendent à ce que les données de l'IPC montrent un net recul de la croissance mensuelle, se refroidissant à 0,2 % en avril contre 1,2 % le mois précédent, et une augmentation annuelle de 8,1 %.

Le dollar s'est approché des récents sommets de 20 ans, rendant le lingot à prix vert moins attrayant pour les détenteurs d'autres devises. [USD/]

"Le problème pour les investisseurs en or et les autres matières premières qui ont été utilisées comme couverture contre l'inflation est que la Fed va à tout prix augmenter les taux pour éteindre les feux de l'inflation", a déclaré Innes.

Mardi, les responsables de la Fed ont renforcé leurs arguments en faveur de la série de hausses des taux d'intérêt la plus rapide depuis au moins les années 1990 pour lutter contre l'inflation, tandis que le président Joe Biden a exhorté la banque centrale américaine à maîtriser les hausses de prix qui, selon lui, nuisent aux ménages américains.

L'or est considéré comme une couverture contre l'inflation et une réserve de valeur sûre en période de crise politique et économique, mais il est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains à court terme, qui augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots à rendement nul.

L'argent au comptant a gagné 0,8 % à 21,40 $ l'once, le platine a augmenté de 0,8 % à 971,33 $ et le palladium a augmenté de 0,1 % à 2 067,47 $.