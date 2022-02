Le prix du chocolat et du café va augmenter, dit le chef d'Aldi

Schwarzenbach (awp/ats) - La hausse du prix des matières premières et l'augmentation des coûts du fret et de l'énergie impactent le commerce de détail en Suisse, déclare le patron d'Aldi Suisse. Elles provoquent un renchérissement des denrées alimentaires, avertit-il.

"Les céréales et le café sont déjà devenus plus cher", note Jérôme Meyer dans un entretien diffusé lundi par le Blick. Ces hausses pourraient se répercuter sur les denrées alimentaires, ajoute-t-il. "Des prix plus élevés se profilent pour le chocolat, les collations et l'eau minérale".

Le responsable ne s'attend cependant pas à une hausse généralisée des 1800 produits de l'assortiment d'Aldi Suisse. "Jusqu'à présent, Aldi a réussi à amortir autant que possible la hausse de prix".

A propos des problèmes de la chaîne d'approvisionnement, ce sont surtout les produits en provenance de l'espace asiatique qui sont bloqués, relève M. Meyer. Les marchandises arrivent avec deux à trois mois de retard, selon lui.

ats/buc