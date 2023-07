Le prix du cuivre à Londres est en passe de réaliser sa meilleure performance mensuelle depuis janvier, les traders se réjouissant de la perspective de nouvelles mesures de relance en Chine, grand consommateur, et du fait que la Réserve fédérale américaine suspendra ses hausses de taux pour l'année.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,2 % à 8 679 dollars la tonne métrique à 0301 GMT. Sur une base mensuelle, le contrat était en hausse de 4,4%.

Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de près de 1% à 69 450 yuans (9 724,44 $) la tonne métrique. Il est prévu pour le deuxième mois consécutif de gain, en hausse de 3,6%.

L'inflation annuelle américaine a enregistré sa plus faible augmentation en plus de deux ans en juin, ce qui laisse espérer que la Fed est sur le point de mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt, ce qui pourrait éventuellement mettre un terme à la hausse du dollar qui a rendu les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

Le dollar se dirigeait vers une perte mensuelle.

Les promesses des autorités chinoises de relancer le secteur immobilier en difficulté du pays - qui représente une grande partie de la consommation de métaux - ont également alimenté le sentiment haussier sur le marché des métaux.

Au LME, l'aluminium a augmenté de 0,2 % à 2 227 dollars la tonne métrique, le zinc a progressé de 0,1 % à 2 499 dollars, le plomb a augmenté de 0,1 % à 2 160 dollars, le nickel a baissé de 0,3 % à 22 240 dollars et l'étain a baissé de 0,3 % à 28 650 dollars.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,2% à 18 345 yuans la tonne métrique, l'étain a baissé de 0,1% à 233 010 yuans, le nickel a augmenté de 1,4% à 171 610 yuans et le zinc a augmenté de 1% à 20 780 yuans.

Le plomb du SHFE a augmenté de 3,7% jusqu'à présent ce mois-ci, en voie de réaliser sa meilleure performance mensuelle depuis octobre 2021.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0900 EU HICP Flash YY Juillet

0900 IPCH-X F, E, A & T de l'UE Flash MM, YY Juillet

0900 PIB de l'UE Flash Prelim QQ, YY Q2

(1 $ = 7,1418 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)