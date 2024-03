Le prix du cuivre à Shanghai a bondi de plus de 3 % jeudi pour atteindre son plus haut niveau depuis près de trois ans, après que les producteurs chinois ont accepté de réduire leur production pour faire face à la baisse de l'offre de matières premières.

Le contrat de cuivre de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a grimpé de 3,5 % pour atteindre 72 470 yuans (10 074 dollars) la tonne métrique, son plus haut niveau depuis mai 2021.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME), cependant, a diminué de 0,1% à 8 922,50 $ à 0243 GMT, faisant une pause après avoir grimpé de plus de 3% lors de la session précédente à son plus haut en près de 11 mois.

Les interruptions dans les mines et l'expansion de la capacité de fusion mondiale ont conduit à une pénurie de minerai de cuivre, ce qui a conduit les plus grandes fonderies de cuivre chinoises à accepter de réduire la production dans certaines usines déficitaires, d'ajuster les plans de maintenance et de reporter de nouveaux projets.

La Chine a produit 13 millions de tonnes de cuivre raffiné l'année dernière, soit 47 % de la production mondiale, selon les données du Bureau mondial des statistiques sur les métaux. Elle est également le plus grand consommateur de cuivre au monde.

Les analystes avaient prévu que les frais de traitement des concentrés de cuivre, qui sont tombés à leur niveau le plus bas depuis plus d'une décennie et ont nui aux bénéfices des fonderies, pourraient rebondir au cours du deuxième trimestre, le pic saisonnier de la maintenance des fonderies chinoises.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,1 % à 2 266,50 $ la tonne, le nickel a baissé de 0,3 % à 18 285 $, le zinc est resté presque stable à 2 576,50 $, le plomb est resté inchangé à 2 169 $ et l'étain a fait un bond de 1,3 % à 28 430 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,4 % à 19 275 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 0,4 % à 141 920 yuans, le zinc a augmenté de 0,8 % à 21 510 yuans, le plomb a augmenté de 0,5 % à 16 375 yuans et l'étain a augmenté de 2,6 % à 225 220 yuans.

