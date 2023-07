Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau en trois semaines jeudi, la baisse du dollar rendant le métal vert moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 1,1% à 0146 GMT à 68 480 yuans (9 558,51 $) la tonne métrique, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 21 juin plus tôt dans la session à 68 710 yuans.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange était presque inchangé à 8 503 dollars la tonne métrique. Le contrat a atteint son plus haut niveau depuis le 23 juin à 8 531,50 dollars plus tôt dans la session.

Le dollar s'est détendu jeudi, après avoir enregistré sa pire chute en cinq mois lors de la session précédente, alors que les traders ont pris l'inflation américaine étonnamment lente comme un signal que les augmentations des taux d'intérêt américains pourraient potentiellement se terminer d'ici la fin du mois.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts du LME < MCUSTX-TOTAL> ont continué à diminuer, apportant un certain soutien au prix du métal. Les stocks se situaient à 54 450 tonnes métriques, soit le niveau le plus bas depuis le 21 avril.

Dans les entrepôts chinois suivis par le Shanghai Futures Exchange < CU-STX-SGH>, les stocks de cuivre ont commencé à augmenter, mais seulement modestement et les stocks - à 74.638 tonnes métriques - sont toujours en baisse de 70% par rapport au début du mois de mars.

Au LME, l'aluminium a reculé de 0,3 % à 2 229 dollars la tonne métrique, le nickel a baissé de 1,1 % à 21 450 dollars, le zinc a légèrement baissé de 0,3 % à 2 419 dollars, l'étain a perdu 1,9 % à 28 505 dollars, tandis que le plomb a augmenté de 0,3 % à 2 092 dollars.

L'aluminium du SHFE a progressé de 1,1% à 18 270 yuans la tonne métrique, le nickel a bondi de 2,5% à 167 650 yuans, le zinc a augmenté de 1,6% à 20 320 yuans, le plomb a augmenté de 0,9% à 15 645 yuans et l'étain a augmenté de 1,1% à 233 910 yuans.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0300 Chine Exportations, Importations en glissement annuel Juin

0300 Balance commerciale de la Chine Juin

0600 Estimation du PIB britannique 3M/3M Mai

0600 Estimation du PIB britannique MM, YY Mai

0600 UK Production manufacturière MM Mai

0645 France IPC (norme UE) Final MM, YY Juin

1230 US Initial Jobless Claim Weekly

1230 US PPI Fabrication de machines Juin

(1 $ = 7,1643 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sohini Goswami)