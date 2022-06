Le prix du pétrole augmente en raison de l'interdiction du pétrole russe par l'UE et de la fin de la fermeture de Shanghai.

Le pétrole brut Brent pour livraison en août était en hausse de 28 cents, soit 0,2%, à 115,88 $ le baril à 0338 GMT. Le contrat a été réglé en baisse de 1,7% mardi.

Le contrat à un mois pour livraison en juillet a expiré mardi à 122,84 $ le baril, en hausse de 1 %.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 30 cents, soit 0,3%, à 114,97 $ le baril.

Les deux indices de référence ont terminé le mois de mai en hausse, marquant ainsi le sixième mois consécutif de hausse des prix.

Lundi, les dirigeants de l'UE ont accepté le principe d'une réduction de 90 % des importations de pétrole en provenance de Russie d'ici la fin de l'année. Il s'agit des sanctions les plus sévères jamais imposées par l'Union à Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine il y a trois mois, que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale".

Une fois pleinement adoptées, les sanctions sur le brut seront introduites progressivement sur six mois et sur les produits raffinés sur huit mois. L'embargo exempte le pétrole acheminé par oléoduc en provenance de Russie, à titre de concession à la Hongrie et à deux autres États enclavés d'Europe centrale.

En Chine, la fermeture stricte du COVID-19 de Shanghai a pris fin mercredi après deux mois, suscitant des attentes de demande de carburant plus ferme dans le pays.

Des rapports indiquant que certains producteurs étudient l'idée de suspendre la participation de la Russie à un accord de production de l'OPEP+, un groupement de membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs alliés, sur la base d'une augmentation de l'offre, ont limité les gains.

"La réouverture complète de Shanghai aux restrictions du COVID-19 pourrait stimuler le sentiment à la périphérie, mais l'exemption possible de la Russie par l'OPEP, de l'accord de production, est la plus grande histoire", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal du marché chez OANDA.

Bien qu'il n'y ait pas eu de pression officielle pour que les pays de l'OPEP pompent plus de pétrole pour compenser un éventuel déficit russe, certains membres du Golfe ont commencé à planifier une augmentation de la production au cours des prochains mois, selon le Wall Bourse Journal, citant des délégués de l'OPEP.

"L'anticipation d'une augmentation de l'offre sur le marché, même après avoir exclu la Russie, pourrait alimenter une partie de cette vente à découvert, le pétrole ayant abandonné son rebond post embargo européen", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, dans une note.

La production américaine de pétrole brut a augmenté en mars de plus de 3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre, selon un rapport mensuel de l'Administration américaine d'information sur l'énergie publié mardi.

Les données du gouvernement américain sur les stocks sont attendues jeudi. Les analystes, dans un sondage Reuters, s'attendaient à ce que les stocks américains de pétrole brut diminuent la semaine dernière, tandis que les stocks d'essence et de distillats étaient vus en hausse. [EIA/S]