Le prix du pétrole chute en raison de la hausse du dollar et de la baisse de la demande

Les prix du pétrole ont légèrement reculé jeudi après avoir gagné plus de 3 dollars au cours de la session précédente, un dollar fort limitant la demande de pétrole de la part des acheteurs utilisant d'autres devises et les inquiétudes concernant les perspectives économiques chancelantes assombrissant le sentiment du marché.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 41 cents, soit 0,5%, à 88,91 $ le baril à 0337 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont baissé de 35 cents, soit 0,4%, à 81,80 $.

Les deux indices de référence avaient rebondi au cours des deux séances précédentes après avoir atteint des plus bas de neuf mois cette semaine, après qu'un plongeon temporaire du Dollar Index et une réduction plus importante que prévu des stocks de carburant américains aient suscité l'espoir d'une reprise de la demande des consommateurs.

Cependant, le Dollar Index a de nouveau connu une tendance à la hausse jeudi, réduisant l'appétit des investisseurs pour le risque et alimentant les craintes d'une récession mondiale.

La Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle s'engageait à acheter autant d'obligations d'État à long terme, connues sous le nom de gilts, que nécessaire entre mercredi et le 14 octobre pour stabiliser sa monnaie après que les plans budgétaires du gouvernement britannique annoncés la semaine dernière aient fait chuter la livre sterling.

Goldman Sachs a réduit mardi ses prévisions de prix du pétrole pour 2023, citant les attentes d'une demande plus faible et d'un dollar américain plus fort, mais a déclaré que les déceptions de l'offre mondiale renforçaient ses perspectives haussières à long terme.

En Chine, le plus grand importateur de pétrole brut au monde, les voyages pendant la semaine de la fête nationale devraient atteindre le niveau le plus bas depuis des années, car les règles persistantes de Pékin concernant l'interdiction de voyager incitent les gens à rester chez eux et les difficultés économiques freinent les dépenses.

Les économistes de Citi ont abaissé leurs prévisions du PIB chinois de 5 % de croissance en glissement annuel à 4,6 % pour le quatrième trimestre de 2022.

"Les mesures strictes du zéro-COVID et la faiblesse du secteur immobilier continuent d'assombrir les perspectives de croissance", ont écrit les analystes de Citi dans une note mercredi.

À l'autre bout du monde, l'Union européenne a proposé une nouvelle série de sanctions contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine, notamment des restrictions commerciales plus strictes, davantage de listes noires individuelles et un plafonnement du prix du pétrole pour les pays tiers.

Mais les 27 pays membres du bloc devront surmonter leurs propres différences pour les mettre en œuvre. (Reportage de Laura Sanicola et Muyu Xu ; Montage de Jamie Freed)