Le prix du timbre du courrier américain de première classe passera dimanche de 68 à 73 cents, dernière hausse en date d'une série d'augmentations de prix. Le plan, annoncé en avril et approuvé par la Commission de régulation postale à la fin du mois de mai, entraîne une hausse de 7,8 % du prix global des services postaux. Les timbres de première classe dits "Forever" peuvent être utilisés à tout moment, même après l'augmentation des prix.

En novembre, le service postal américain a annoncé une perte nette annuelle de 6,5 milliards de dollars, le volume du courrier de première classe ayant atteint son niveau le plus bas depuis 1968. Dimanche, le prix des timbres aura augmenté de 46 % par rapport à 2019, lorsqu'il était de 50 cents.

L'USPS, qui a perdu plus de 100 milliards de dollars depuis 2007, a augmenté le prix des timbres de manière agressive. Il est au cœur d'un plan de restructuration décennal annoncé en 2021 qui vise à éliminer 160 milliards de dollars de pertes prévues au cours de la prochaine décennie.

USPS est la plus grande entreprise de livraison au monde, gérant 123 milliards de courriers et de colis par an. Il déclare représenter 44 % du courrier mondial.

L'agence a déclaré qu'elle s'attendait à ce que sa "nouvelle politique de tarification génère 44 milliards de dollars de revenus supplémentaires" d'ici 2031.

Le volume du courrier de première classe, qui a chuté de 6,1 % au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2023, pour atteindre 46 milliards de pièces, est en baisse de 53 % depuis 2006, soit le volume le plus bas depuis 1968. Il est utilisé par la plupart des gens pour envoyer des lettres et payer des factures et est la classe de courrier qui génère le plus de revenus, représentant 24,5 milliards de dollars, soit 31% des revenus de l'USPS en 2023. En avril 2022, le président des États-Unis, Joe Bidens, a signé une loi accordant à USPS une aide financière d'environ 50 milliards de dollars sur une décennie. En mai, le Postmaster General Louis DeJoy a accepté de suspendre le projet de consolidation du réseau de traitement des services postaux jusqu'en janvier au moins, après qu'un groupe bipartisan de sénateurs a exprimé ses inquiétudes quant à l'impact sur les livraisons de courrier. (Reportage de David Shepardson à Washington, édition de Matthew Lewis)