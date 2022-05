Le problème du dollar : les marchés émergents comptent les coûts

Presque toutes les crises passées des marchés émergents étaient liées à la force du dollar. Lorsque le dollar augmente, les pays en développement doivent resserrer leur politique monétaire pour éviter la chute de leur propre monnaie. Ne pas le faire exacerberait l'inflation et augmenterait le coût du service de la dette libellée en dollars.

Malgré toutes les améliorations des dernières décennies, ces équations sont encore largement valables et la récente hausse du dollar laisse une traînée de destruction dans son sillage.

La flambée des prix des produits de base est une autre complication, tout comme la dégringolade du yuan chinois - un point d'ancrage pour les monnaies asiatiques et celles des produits de base.

"Les fissures s'élargissent. Lorsqu'un dollar fort croise des prix de matières premières élevés, il n'est pas étrange que nous ayons des problèmes sur les marchés émergents", a déclaré Manik Narain, responsable de la stratégie des marchés émergents chez UBS.

"Et lorsque le yuan s'affaiblit, il n'y a pas de gagnants dans les ME".

L'ÉNIGME DES DEVISES

L'appréciation du dollar a fait chuter un indice des devises émergentes de 3,5 % cette année pour atteindre un creux de 18 mois, bien que cela masque des pertes plus importantes de 9 à 15 % sur des devises telles que le zloty polonais et la lire turque. Les pertes se sont également accélérées en avril, coïncidant avec la baisse du yuan.

Les taux de change flexibles protègent effectivement les économies en développement contre une répétition des crises des années 1990.

À l'époque, une flambée de la devise américaine et des rendements du Trésor avait déclenché la crise de la "Tequila" au Mexique en 1994, avant de provoquer une onde de choc en Asie, en Russie et au Brésil, lorsque les parités du dollar se sont effondrées une à une.

Mais un dollar plus fort signifie toujours une inflation importée plus élevée, surtout si l'on considère les augmentations de 30 à 40 % des prix des aliments et du pétrole. Le déclin des devises a également probablement contribué à précipiter les récentes sorties massives d'investissements des marchés émergents.

Alors que les inquiétudes liées à la récession se répandent sur les marchés mondiaux, l'éclat se retire du point lumineux de cette année - l'Amérique latine exportatrice de matières premières. Le peso chilien, qui dépend du cuivre, a gagné 8 % au premier trimestre, pour chuter de 10 % depuis.

DES DOULEURS CROISSANTES

Les banques centrales des pays en développement ont augmenté les taux d'intérêt de centaines de points de base cumulés pour maîtriser l'inflation et garantir une prime obligataire ajustée à l'inflation suffisante par rapport à la hausse des rendements américains.

En conséquence, les économies émergentes pourraient connaître une croissance de seulement 4,6 % cette année, selon les prévisions de la Banque mondiale, contre une prévision antérieure de 6,3 %.

La force du dollar peut également freiner la croissance car elle resserre les conditions financières - une mesure de la facilité d'obtention de crédit. L'indice des conditions financières des marchés émergents de Goldman Sachs est proche du niveau le plus élevé depuis 2008, en hausse de 300 points de base cette année.

DEMISE DE LA DETTE

La hausse des rendements du Trésor entraîne une augmentation du coût du capital dans le monde entier, mais elle est particulièrement douloureuse pour les pays qui se sont gavés d'emprunts en dollars.

Sur l'indice des obligations souveraines émergentes en dollars de JPMorgan, les rendements EMBIGD ont dépassé les 7 %.

La hausse du coût de la dette, conjuguée à la mauvaise gestion économique et aux troubles politiques, a propulsé le Sri Lanka dans une crise de grande ampleur, et le même scénario pourrait se répéter ailleurs, craignent les investisseurs.

Les taux d'emprunt plus élevés découragent également de nombreux gouvernements et entreprises des marchés émergents d'exploiter les marchés obligataires internationaux. Le mois d'avril, habituellement très actif pour les nouvelles émissions d'obligations, a vu cette année son émission depuis 2015, avec des ventes de seulement 6,9 milliards de dollars.

Trang Nguyen, stratège des marchés émergents chez JPMorgan, a cependant prédit une reprise des ventes d'obligations, "même si cela doit se faire à un coût plus élevé, car les pays finiront par devoir combler leurs déficits de financement".

STATIONS D'INFLATION

La force du dollar et la faiblesse de la monnaie nationale se traduisent par une hausse de la facture des importations, et donc par une accélération de l'inflation.

Alors que les marchés émergents ont commencé leur cycle de resserrement bien avant leurs homologues développés, l'inflation a constamment dépassé les attentes.

Les taux sont vertigineux : l'inflation annuelle en Argentine dépasse les 50%, en Turquie les 70%. Même des économies émergentes plus riches comme la Hongrie connaissent une inflation à deux chiffres.

Le Fonds monétaire international s'attend à ce que l'inflation atteigne une moyenne de 8,7 % dans les marchés émergents cette année, soit quelque 2,8 points de pourcentage de plus que prévu en janvier.

La Turquie, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana et le Kenya font partie des pays considérés comme à risque, en raison de leur endettement en devises fortes, de leurs déficits des comptes courants et de leur forte dépendance aux importations de denrées alimentaires et d'énergie.

"Les prix des matières premières sont un axe clé de la vulnérabilité et si nous constatons une nouvelle hausse du pétrole et des denrées alimentaires, nous pourrions voir la liste (des victimes) s'allonger", a déclaré Narain d'UBS.