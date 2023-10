Le procès civil de Donald Trump se poursuit mardi à Manhattan dans une affaire qui menace de démanteler des pans entiers de l'empire commercial de l'ancien président américain et de réduire considérablement sa capacité à faire des affaires à New York.

M. Trump, favori pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2024, est accusé avec ses deux fils et une douzaine d'associés d'avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars pour obtenir des conditions de prêt et d'assurance plus favorables.

La procureure générale démocrate Letitia James réclame au moins 250 millions de dollars d'amendes, une interdiction permanente pour M. Trump et ses fils Donald Jr. et Eric de diriger des entreprises à New York, ainsi qu'une interdiction de vendre des biens immobiliers commerciaux pendant cinq ans à l'encontre de M. Trump et de la Trump Organization.

Le procès intervient une semaine après que le juge Arthur Engoron, qui préside l'affaire, a estimé que M. Trump avait commis une fraude et annulé les certificats d'activité des sociétés qui contrôlent les joyaux de son portefeuille, notamment la Trump Tower et le 40 Wall Street à Manhattan. M. Engoron a déclaré qu'il nommerait des administrateurs judiciaires pour superviser leur dissolution.

M. Trump a nié avoir commis des actes répréhensibles et ses avocats ont déclaré qu'ils feraient appel.

M. Trump a assisté au procès lundi, entrant dans la salle d'audience avec son regard noir caractéristique et une suite d'agents des services secrets, après avoir fait signe à la police de passer au peigne fin les sacs des journalistes et des membres du public présents.

Il s'est assis courbé au-dessus de la table de l'accusé et a parlé de temps en temps à ses avocats, tandis que Kevin Wallace, un avocat du bureau de M. James, l'accusait d'avoir "menti année après année" dans les états financiers qu'il a fournis aux prêteurs et aux assureurs de 2011 à 2021.

L'avocat de M. Trump, Christopher Kise, a déclaré lors de son exposé introductif que les évaluations de M. Trump sous-estimaient en fait la valeur de ses actifs et étaient fondées sur le sens des affaires qui lui a permis de bâtir "l'un des empires immobiliers les plus prospères au monde".

Ces derniers mois, M. Trump a utilisé ses problèmes juridiques croissants pour collecter des fonds pour sa campagne présidentielle, affirmant sans preuve que les démocrates se servent de faux procès pour l'empêcher de reprendre la Maison-Blanche.

Selon les sondages, ni son quatuor d'affaires pénales en cours ni les poursuites engagées par le procureur général n'ont entamé l'avance qu'il a sur ses rivaux dans la course à l'investiture républicaine.

M. Trump a été inculpé au pénal à Washington pour ses efforts visant à effacer sa défaite aux élections de 2020, en Géorgie pour avoir tenté d'inverser le décompte des voix, en Floride pour sa gestion de documents classifiés au moment de quitter ses fonctions et à New York pour avoir versé des pots-de-vin à une star du porno.

Il a nié avoir commis des actes répréhensibles et a plaidé non coupable dans les quatre affaires.