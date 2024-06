Le Bureau américain de protection financière des consommateurs a subi mardi un revers juridictionnel dans le cadre d'un procès contestant sa nouvelle règle plafonnant à 8 dollars les frais de retard sur les cartes de crédit, une cour d'appel fédérale ayant estimé que l'affaire devait rester au Texas et ne pas être renvoyée devant un juge à Washington, D.C.

La décision rendue par un panel de trois juges de la 5e Cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, constitue une victoire pour les entreprises et les groupes bancaires qui contestent un élément clé de la répression menée par l'administration du président Joe Biden à l'encontre des "frais inutiles".

Il s'agit d'une règle qui empêcherait les émetteurs de cartes de crédit ayant plus d'un million de comptes ouverts de facturer plus de 8 dollars pour les frais de retard, à moins qu'ils ne puissent prouver que des frais plus élevés sont nécessaires pour couvrir leurs coûts.

Le CFPB s'est battu pendant des mois pour que l'affaire ne soit pas portée devant le tribunal fédéral de Fort Worth, qui est devenu un lieu de prédilection pour les parties contestant le programme des démocrates et dont les deux juges en exercice ont été nommés par les républicains.

L'un de ces juges, le juge de district Mark Pittman, nommé par l'ancien président Donald Trump, a interrompu en mai la mise en œuvre de la règle à la demande de groupes tels que la Chambre de commerce des États-Unis et l'Association des banquiers américains.

Mais il n'a agi de la sorte qu'après que le cinquième circuit a fait obstacle à sa tentative antérieure de transférer l'affaire à un juge de Washington, où ces deux associations commerciales et l'agence sont basées. Les critiques ont accusé les groupes de "chercher un juge".

M. Pittman a ordonné le transfert de l'affaire pour la deuxième fois le 28 mai, en déclarant qu'elle concernait principalement des plaignants extérieurs à l'État qui contestaient les actions de représentants du gouvernement à Washington. Le seul lien avec Fort Worth est un plaignant local, la Chambre de commerce de Fort Worth.

Mais la cour d'appel a ordonné mardi à M. Pittman d'annuler cette décision, estimant que M. Pittman avait mal appliqué la norme juridique relative au transfert des affaires et que sa décision de renvoyer l'affaire à Washington constituait "un abus manifeste de pouvoir discrétionnaire".

Le CFPB et la Chambre de commerce n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans sa décision de mardi, le juge Don Willett, nommé par M. Trump, a écrit qu'une contestation de la règle d'une agence qui devrait affecter les émetteurs de cartes de crédit et les clients dans tout le pays n'était pas le type d'affaire qui n'intéressait que les résidents de Washington.

"Par conséquent, les citoyens de Fort Worth n'ont pas un intérêt moindre dans cette affaire que les citoyens de Washington", a-t-il écrit.

Les autres membres du panel, les juges Kyle Duncan et Catharina Haynes, ont tous deux été nommés, comme M. Willett, par des présidents républicains.

Selon le CFPB, les émetteurs ont perçu plus de 14 milliards de dollars de frais de retard sur les cartes de crédit en 2022, avec des frais moyens de 32 dollars.