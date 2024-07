Le fonctionnement interne d'un revolver Colt .45 "Peacemaker", symbole du Far West américain, est au cœur du procès d'Alec Baldwin pour l'homicide de Halyna Hutchins, directrice de la photographie de "Rust", sur un plateau de tournage au Nouveau-Mexique en 2021.

La sélection du jury devait commencer mardi, près de trois ans après que Baldwin ait reçu l'ordre de pointer son arme sur Halyna Hutchins alors qu'elle préparait une prise de vue à l'intérieur d'une église du plateau de tournage, à environ 30 km au sud-ouest de Santa Fe.

La mort de Hutchin en 2021 a été le premier accident mortel survenu sur un plateau de tournage à Hollywood en trois décennies et a momentanément suscité des appels à mettre fin à l'utilisation généralisée d'armes à feu réelles sur les plateaux de tournage.

Le procès pour homicide involontaire de Baldwin, qui se déroule dans un palais de justice moderne en stuc brun au centre de Santa Fe, devrait durer huit jours et se terminer le 19 juillet.

Ce procès est d'autant plus remarquable qu'il n'existe que peu ou pas de précédents dans l'histoire des États-Unis où un acteur est poursuivi au pénal pour un décès par balle survenu sur un plateau de tournage. L'acteur de "30 Rock" pourrait être condamné à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 18 mois s'il est reconnu coupable.

En mars, Hannah Gutierrez, l'armurière de "Rust", l'employée de plateau chargée de la sécurité des armes à feu, a été reconnue coupable d'homicide involontaire par un jury de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, pour avoir chargé par erreur une balle réelle dans l'arme de Baldwin. Gutierrez a été condamnée à la peine maximale de 18 mois.

Les analystes juridiques et les spécialistes des armes à feu s'attendaient depuis longtemps à ce que l'affaire de Baldwin repose sur la question de savoir s'il aurait dû inspecter l'arme après qu'on lui eut dit qu'elle était "froide", un terme du secteur qui signifie qu'elle était vide ou qu'elle contenait des cartouches inertes et factices.

Mais lors d'une interview décisive en décembre 2021, Baldwin a déclaré à George Stephanopoulos, de la chaîne ABC News, qu'il n'avait pas appuyé sur la gâchette, ce qui a plongé les procureurs et les avocats de la défense dans le monde de l'analyse médico-légale des armes à feu.

Baldwin, 66 ans, a déclaré qu'il avait armé le pistolet de reproduction 1873 Single Action Army avant qu'il ne tire une balle réelle qui a tué le directeur de la photographie Joel Souza, une star montante, et blessé le réalisateur.

La police de Santa Fe a entrepris de vérifier les dires de Baldwin. Un examen effectué par le FBI a révélé que l'arme fonctionnait normalement et qu'elle ne pouvait pas tirer à pleine puissance sans que l'on appuie sur la gâchette. Les procureurs de l'État ont ensuite engagé des poursuites, alléguant que Baldwin mentait au sujet de la gâchette.

L'année dernière, l'équipe juridique de Baldwin a répliqué en apportant la preuve photographique que le cran d'arrêt de l'arme Pietta, fabriquée en Italie, avait été limé, ce qui facilitait le tir. Cela permettait une défaillance mécanique ou une "décharge accidentelle" sans avoir à appuyer sur la gâchette.

BATAILLE DE MONTÉE

Que le revolver ait été modifié ou non, les juristes estiment qu'il sera difficile pour l'accusation de prouver que Baldwin savait qu'il pouvait tuer Hutchins mais qu'il a délibérément ignoré le risque - un niveau de négligence criminelle requis pour une condamnation pour homicide involontaire.

"L'arme est probablement la meilleure défense, parce qu'il n'y a aucun moyen de dire avec certitude quel était l'état de l'arme à feu", a déclaré Ashley Hlebinsky, historien des armes à feu et directeur exécutif du Centre de recherche sur les armes à feu de l'Université du Wyoming.

L'année dernière, les procureurs ont abandonné les poursuites, convaincus que l'arme avait été modifiée, avant qu'un grand jury ne les rétablisse en janvier après que Lucien Haag, expert indépendant en armes à feu, eut confirmé les conclusions de l'examen du FBI.

Le FBI a détruit l'arme pendant les tests et les avocats de l'acteur ont déclaré qu'ils n'avaient aucun moyen de prouver qu'elle avait été modifiée.

"La pire preuve contre Baldwin est le rapport balistique du FBI qui dit qu'il a appuyé sur la gâchette, et son interview sur ABC où il dit qu'il ne l'a pas fait", a déclaré Neama Rahmani, avocate à Los Angeles et ancienne procureure fédérale.

Un autre obstacle possible pour l'accusation est de persuader les jurés que Baldwin est coupable de négligence criminelle après que Gutierrez et le premier directeur adjoint Dave Halls ont été condamnés pour la fusillade. Halls a accepté la responsabilité dans le cadre d'un accord de plaidoyer, reconnaissant qu'il n'avait pas vérifié les cartouches dans l'arme de Baldwin. Il a été reconnu coupable d'un délit mineur et condamné à six mois de prison avec sursis.

"Les jurys ont du mal à accepter l'idée que des personnes puissent partager leur culpabilité", a déclaré Joshua Kastenburg, professeur de droit à l'université du Nouveau-Mexique et ancien avocat et juge dans l'armée de l'air américaine.

Néanmoins, les jurés risquent de ne pas croire l'argument de Baldwin selon lequel, en tant qu'acteur, il n'était pas responsable de la sécurité des armes à feu et qu'il s'en remettait à des experts du plateau comme Gutierrez et Halls.

Selon M. Hlebinsky, la possession d'armes à feu est courante dans le sud-ouest des États-Unis, où la norme culturelle veut que l'on vérifie l'arme et que l'on ne la pointe jamais sur quelqu'un pour appuyer sur la gâchette.

Il y a aussi le comportement de Baldwin sur le plateau.

À l'aide de vidéos et de photos du tournage de "Rust", le procureur Morrissey tentera de démontrer que Baldwin était un homme qui n'avait "aucun contrôle sur ses émotions" et dont les tirs "hors scénario" et le fait de pointer son arme sur l'équipe de tournage ont contribué à l'effondrement de la sécurité des armes à feu, d'après les documents déposés au tribunal.

Les deux autres personnes les plus influentes sur le plateau, Souza et Halls, sont susceptibles de défendre l'acteur. Ils ont tous deux été cités comme témoins par la défense et l'accusation, respectivement.

Au cours du procès de Gutierrez, Souza et Halls ont rejeté les agissements de Baldwin sur le plateau, estimant qu'ils étaient typiques des acteurs de haut niveau.

La meilleure défense de Baldwin pourrait être les doutes que ses avocats peuvent semer sur le fonctionnement du pistolet, selon Hlebinsky.

"Je ne pense pas que quiconque puisse dire à 100 % ce qui s'est passé", a déclaré l'historien des armes à feu, qui a agi en tant qu'expert dans des affaires judiciaires concernant des revolvers Colt 45 à simple action similaires à ceux de Baldwin. 45 à simple action similaires à ceux de Baldwin.