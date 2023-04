Cette semaine, les procureurs américains vont affronter un ancien employé d'OpenSea, la plus grande place de marché au monde pour les jetons non fongibles (NFT), qu'ils accusent de délit d'initié.

Les accusations portées contre Nathaniel Chastain, ancien chef de produit d'OpenSea, sont les premières d'une série d'affaires très médiatisées liées aux actifs numériques, lancées l'année dernière par le bureau du procureur de Manhattan. Il s'agit de la première affaire criminelle de délit d'initié impliquant de tels actifs.

Les procureurs ont accusé M. Chastain d'avoir acheté secrètement des dizaines de NFT sur la base d'informations confidentielles selon lesquelles les jetons, ou d'autres jetons des mêmes créateurs, figureraient bientôt sur la page d'accueil d'OpenSea.

M. Chastain a choisi les NFT qui figureraient sur la page d'accueil, puis a profité illégalement de la vente de ses jetons peu après, ont-ils déclaré.

"Il a abusé de sa position de confiance", ont déclaré les procureurs dans un document déposé le 4 avril.

L'accusé doit répondre d'un chef d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent. Son procès devant le juge du district de Manhattan, Jesse Furman, devrait durer une à deux semaines.

Les avocats de M. Chastain ont fait valoir que ses actions ne constituaient pas un délit d'initié et que les informations auxquelles il a eu accès n'étaient pas la propriété d'OpenSea et n'avaient pas de valeur intrinsèque pour l'entreprise.

"Nous ne parlons pas de délit d'initié", a déclaré David Miller, l'un des avocats de M. Chastain, lors d'une conférence préparatoire au procès qui s'est tenue jeudi.

Il a ajouté que si les procureurs mentionnent le délit d'initié, "il y a un risque substantiel de préjudice indu et de confusion du jury".

Les avocats de Chastain ont également déclaré qu'OpenSea n'a pas commencé à interdire aux employés d'acheter ou de vendre des collections ou des créateurs avant le dernier jour de Chastain, en septembre 2021.

Ses nouvelles politiques "tendent à montrer qu'OpenSea ne considérait pas - ou ne traitait pas - les informations pertinentes comme confidentielles" lorsque M. Chastain y travaillait, a déclaré M. Miller dans un document daté du 17 avril.

Selon Philip Moustakis, ancien avocat de la SEC chargé de l'application de la loi et associé chez Seward & Kissel LLP, cette affaire pourrait avoir des implications plus larges pour les actifs qui ne correspondent pas aux réglementations existantes empêchant les conseillers en investissement, les courtiers et d'autres personnes de faire du commerce sur des informations matérielles non publiques.

"S'agit-il d'un délit d'initié ? a déclaré Moustakis. "Si cette affaire est retenue, il existe un précédent selon lequel la théorie du délit d'initié peut être appliquée à n'importe quelle catégorie d'actifs.