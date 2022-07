Le procès de l'effondrement du pont de Gênes s'ouvrira quatre ans après la catastrophe

Susceptible de durer plus d'un an, le procès se déroulera dans la plus grande salle du tribunal de Gênes, tandis qu'un chapiteau avec des écrans vidéo a été installé à l'extérieur pour accueillir des centaines d'autres membres du public et journalistes qui souhaitent y assister.

Le pont routier, exploité par l'unité autoroutière d'Atlantia, Autostrade per l'Italia (Aspi), s'est effondré au plus fort de la saison des vacances d'été le 14 août 2018, tuant 43 personnes et mettant à nu l'état de l'infrastructure en ruine de l'Italie.

Les procureurs ont dressé une liste de 178 témoins, dont l'actuel PDG d'Aspi, Roberto Tomasi, et deux anciens ministres des infrastructures qu'ils veulent appeler.

Des sources juridiques ont déclaré que de nombreux avocats des accusés, qui ont toujours nié toutes les accusations, contestent les conclusions d'un rapport d'experts sur les causes de l'effondrement, dont la compilation a pris un an. Ils pourraient demander au tribunal d'annuler le rapport et d'en commander un nouveau.

"Le procès devrait être long et complexe", a déclaré Egle Possetti, porte-parole du comité des parents des victimes, qui a perdu sa sœur, son beau-frère et deux neveux dans l'effondrement.

"Nous espérons qu'aucune faille ne viendra interrompre le fil de la vérité et de la justice qui s'est déjà dégagé de l'enquête", a-t-elle ajouté.

La juge Paola Faggioni, qui a ordonné le procès en avril, a également accepté un règlement financier proposé par Autostrade et sa société sœur SPEA pour clore l'affaire à leur encontre.

Giovanni Paolo Accinni, un avocat de Castellucci, a déclaré après la décision de mise en accusation en avril que les accusations contre son client allaient "tomber comme une feuille d'automne".

Les charges retenues contre Castellucci comprennent la mise en danger de la sécurité sur les routes et l'omission délibérée de prendre des précautions pour prévenir les catastrophes. Le code pénal prévoit une peine maximale de 15 ans en cas de condamnation.

L'effondrement a provoqué un conflit entre Atlantia, contrôlée par la famille Benetton, et le gouvernement qui s'est terminé l'année dernière par la vente de la participation majoritaire d'Atlantia dans Autostrade.

Dans un document consulté par Reuters sur les conclusions de l'enquête sur la catastrophe, les procureurs ont déclaré l'année dernière que l'effondrement avait été déclenché par la rupture des câbles porteurs à l'intérieur de l'étai du neuvième pilier du pont, qui ont été rongés par une atmosphère hautement corrosive au cours des 51 années de vie du pont.