Un juge fédéral a reporté mardi le procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon pour une fraude présumée de 40 milliards de dollars en crypto-monnaies, afin de permettre l'extradition de M. Kwon pour qu'il puisse y assister.

Dans une ordonnance, le juge Jed Rakoff, du district de Manhattan, a repoussé le procès du 29 janvier au 25 mars, sans autre délai même si M. Kwon n'était pas extradé.

"Malgré la déclaration de Kwon selon laquelle il a consenti à son extradition du Monténégro, où il est actuellement détenu, il n'y a aucune garantie absolue qu'il sera libéré à temps", a écrit M. Rakoff.

"Néanmoins, a ajouté le juge, la Cour fera droit à la demande de ses avocats, étant donné qu'ils reconnaissent expressément que le procès ne peut plus être reporté.

La SEC avait également accepté un report.

Les poursuites civiles contre Terraform et Kwon découlent de l'effondrement de TerraUSD, un "stablecoin" conçu pour maintenir un prix constant d'un dollar, et du jeton plus traditionnel Luna, qui était étroitement lié à TerraUSD.

Les deux crypto-monnaies ont perdu environ 40 milliards de dollars, voire plus, lorsque TerraUSD, en mai 2022, n'a pas réussi à maintenir son prix de 1 dollar.

La SEC a déclaré que Terraform et Kwon ont trompé les investisseurs sur la stabilité du TerraUSD et sur la façon dont une application de paiement mobile coréenne populaire utilisait la blockchain Terraform pour régler les transactions.

M. Kwon est détenu au Monténégro depuis son arrestation en mars dernier. Il fait également l'objet de poursuites pénales aux États-Unis et d'une demande d'extradition de la part de son pays d'origine, la Corée du Sud.

Le mois dernier, M. Rakoff a jugé que Terraform et Kwon avaient violé la législation américaine en omettant d'enregistrer TerraUSD et Luna.

L'affaire est la suivante : SEC v Terraform Labs Pte Ltd et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-01346. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de David Gregorio)