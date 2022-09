Le procès de la milice Oath Keepers met à l'épreuve les procureurs dans les affaires d'émeutes du Capitole américain

Rhodes et quatre autres associés des Oath Keepers sont les premiers accusés depuis plus de 10 ans à faire face à des accusations fédérales de conspiration séditieuse en vertu d'une loi datant de la guerre civile qui est rarement poursuivie aux États-Unis et qui est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.Les Oath Keepers sont une milice anti-gouvernementale dont les membres comprennent des militaires et des agents de la force publique américains actuels et anciens. Rhodes, ancien parachutiste de l'armée et avocat diplômé de l'université de Yale, a fondé le groupe en 2009.

Les cinq personnes jugées - Rhodes ainsi que Kelly Meggs, Thomas Caldwell, Jessica Watkins et Kenneth Harrelson - sont accusées d'avoir comploté pour utiliser la force afin de s'opposer au transfert de pouvoir du président Trump, un républicain, à son successeur démocrate, Joe Biden.

La conspiration séditieuse est définie comme le fait pour deux personnes ou plus de comploter "pour renverser, abattre ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis".

Les procureurs ont déclaré que les cinq accusés se sont entraînés et ont planifié le 6 janvier et ont stocké des armes dans un hôtel du nord de la Virginie, à l'extérieur de la capitale. Alors que les législateurs se réunissaient le 6 janvier pour certifier la victoire électorale de Biden, certains Oath Keepers ont pris d'assaut le bâtiment du Capitole, vêtus de tenues paramilitaires. Ils ne sont pas accusés de porter des armes à feu dans l'enceinte du Capitole. Trump a affirmé à tort que l'élection lui avait été "volée" par une fraude électorale généralisée.

La sélection du jury doit commencer le 27 septembre, et le procès devrait durer plusieurs semaines.

La dernière tentative du ministère de la Justice de poursuivre une affaire de conspiration séditieuse remonte à 2010, lorsqu'il a accusé les membres d'une milice du Michigan appelée les Hutaree. Un juge les a acquittés, estimant que la rhétorique anti-gouvernementale des accusés était insuffisante pour prouver qu'ils avaient l'intention d'agir en fonction de leurs opinions.

"Le ministère de la Justice n'a pas eu de bons résultats dans les affaires de conspiration séditieuse", a déclaré Brandon Fox, un ancien procureur fédéral qui travaille maintenant pour le cabinet d'avocats Jenner & Block.

Pour prouver l'accusation, dit Fox, les procureurs doivent démontrer que les défendeurs ont non seulement parlé d'utiliser la force contre le gouvernement mais qu'ils ont également pris des mesures pour exécuter leurs plans.

Les jurés veulent voir "qu'il y a une chance réaliste que cela aurait pu fonctionner afin qu'ils sachent que ce n'est pas seulement de la poudre aux yeux", a déclaré Fox, ajoutant qu'il pense que dans le procès des Gardiens du Serment, il pourrait être plus difficile pour les avocats de la défense d'argumenter que leurs clients étaient simplement "fanfarons".

Les procureurs devraient utiliser des clips vidéo de l'attaque du 6 janvier, des messages texte et des enregistrements audio de certains des défendeurs des Gardiens du Serment. Les preuves numériques seront étayées par le témoignage d'environ 11 agents du FBI résumant les détails clés glanés dans des dizaines de milliers de messages et des centaines d'heures de séquences vidéo du jour de l'attaque.

LE CHEIKH AVEUGLE

La dernière fois que le gouvernement a obtenu des condamnations dans une affaire de conspiration séditieuse remonte à 1995, lorsqu'un jury de Manhattan a condamné le religieux musulman Omar Abdel-Rahman - connu sous le nom de "cheikh aveugle" - et ses co-conspirateurs en rapport avec l'attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center et un complot plus large visant d'autres points d'intérêt de la ville de New York.

Ce qui a aidé le gouvernement à gagner cette affaire, selon l'ancien procureur principal Andrew McCarthy, ce sont les déclarations des accusés sur le fait de faire la guerre à l'Amérique.

"Il n'y avait aucun moyen pour eux de prétendre que quelqu'un au sein du gouvernement des États-Unis les avait incités à le faire", a déclaré McCarthy, contrairement à l'affaire Oath Keepers dans laquelle des membres de la milice ont déclaré que Trump les avait convoqués pour empêcher que l'élection ne soit "volée".

"Nous n'avons jamais eu de cas de sédition où les défendeurs pouvaient prétendre de manière crédible qu'ils pensaient que le commandant en chef des États-Unis les appelait essentiellement à l'action parce que des personnes mal intentionnées au sein du gouvernement essayaient de voler une élection", a déclaré McCarthy.

Une décision rendue ce mois-ci par le juge de district américain Amit Mehta empêchera les défendeurs des Oath Keepers d'essayer de faire porter le blâme de leurs actions sur Trump. Mehta leur a interdit d'utiliser la défense de "l'autorité publique", ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas prétendre qu'ils se sont appuyés sur les ordres de Trump pour enfreindre la loi parce qu'il n'avait aucune autorité pour les appeler à l'action le 6 janvier.

Le juge est encore en train de décider si certains des défendeurs seront autorisés à faire valoir qu'il n'y avait pas de conspiration parce qu'ils attendaient que Trump leur donne l'autorisation légale de recourir à la force en vertu de la loi sur l'insurrection, une loi qui habilite le président à déployer l'armée pour réprimer les troubles civils.

Quatre autres membres d'Oath Keepers accusés de conspiration séditieuse doivent être jugés le 29 novembre. Plusieurs dirigeants éminents du groupe d'extrême droite Proud Boys doivent être jugés séparément pour conspiration séditieuse le 12 décembre.