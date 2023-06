Un juge fédéral a fixé jeudi à janvier prochain le deuxième procès en diffamation de l'écrivaine E. Jean Carroll contre l'ancien président américain Donald Trump.

Le juge du district de Manhattan, Lewis Kaplan, a déclaré que le procès civil, dans lequel l'ancienne chroniqueuse du magazine Elle demande au moins 10 millions de dollars de dommages et intérêts, commencerait le 15 janvier 2024, "à moins que cette affaire n'ait été entièrement réglée auparavant".

Ce calendrier laisse entrevoir la possibilité que M. Trump doive se défendre dans trois procès au début de l'année prochaine, alors qu'il cherche à obtenir l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, dont il est actuellement le grand favori.

M. Trump a été accusé par des procureurs fédéraux de Floride d'avoir mal géré des documents classifiés et par le procureur de Manhattan d'avoir dissimulé des paiements occultes à une star du porno. Il a plaidé non coupable dans les deux cas.

L'avocate de Mme Carroll, Roberta Kaplan, qui n'a aucun lien de parenté avec le juge, a déclaré que sa cliente espérait que ses plaintes seraient traitées rapidement.

Un avocat de M. Trump et une porte-parole n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Mme Carroll affirme que M. Trump l'a diffamée en juin 2019 lorsqu'il a nié l'avoir violée au milieu des années 1990 dans une cabine d'essayage du grand magasin Bergdorf Goodman à Manhattan, et qu'il a dit qu'elle n'était pas son "type".

Le mois dernier, un jury de Manhattan a ordonné à Trump de verser à Carroll 5 millions de dollars pour diffamation et agression sexuelle dans un procès distinct, après qu'il ait fait un démenti similaire en octobre 2022.

Mardi, le juge Kaplan a autorisé Mme Carroll à modifier son action en justice concernant les commentaires de M. Trump en 2019 afin d'inclure des commentaires similaires qu'il a faits récemment sur CNN.

Lors d'une réunion publique organisée le lendemain du verdict de 5 millions de dollars, M. Trump a qualifié le compte de Mme Carroll de "faux" et l'a qualifiée de "tarée".

L'affaire est Carroll v. Trump, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-07311.