Les plaidoiries en faveur de l'atténuation des conséquences du plus grand procès jamais intenté à Hong Kong pour atteinte à la sécurité nationale contre l'opposition démocratique de la ville ont débuté lundi, dans ce qui devrait être la dernière étape avant le prononcé de la sentence, qui pourrait entraîner l'emprisonnement à vie de certains accusés.

Les 47 démocrates faisaient partie des personnes arrêtées au début de l'année 2021 pour avoir participé à un sondage non officiel et non contraignant visant à sélectionner des candidats pour une élection législative. Ils ont été inculpés de "conspiration en vue de commettre un acte de subversion" en vertu d'une loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine.

L'affaire du marathon a suscité des critiques de la part de pays tels que la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, qui estiment que les lois relatives à la sécurité nationale ont été utilisées pour étouffer la dissidence et restreindre les libertés garanties lorsque le centre financier a été rétrocédé à la Chine en 1997.

Les autorités chinoises et hongkongaises affirment que la loi sur la sécurité nationale est nécessaire et qu'elle a apporté la stabilité.

La plupart des démocrates se sont vu refuser la liberté sous caution et ont été placés en détention provisoire pendant plus de trois ans, ce qui, selon les critiques, constitue une entorse aux traditions de la common law.

Les procédures d'atténuation interviennent environ un mois après que 14 démocrates ont été déclarés coupables et que deux ont été acquittés. Plusieurs autres avaient déjà plaidé coupables.

Les 45 démocrates condamnés plaideront leur cause en six groupes au cours des six prochaines semaines, avant le prononcé de la peine, qui pourrait aller de trois ans pour les participants actifs à la conspiration, à la perpétuité pour les "principaux auteurs de l'infraction".

Lundi, l'ancien professeur de droit Benny Tai, 59 ans, a été l'un des cinq premiers accusés à plaider en faveur de l'atténuation de la peine.

M. Tai, qui avait déjà plaidé coupable, a été considéré par les juges, dans le verdict écrit, comme le "cerveau et le principal promoteur" de l'élection primaire visant à interférer gravement, à perturber ou à saper l'action du gouvernement.

Parmi les autres accusés figurent ceux qui ont organisé l'élection primaire et qui ont depuis plaidé coupable et sont devenus des témoins de l'accusation : Au Nok-hin, Andrew Chiu et Ben Chung. Ils ont été séparés de Tai par huit gardiens de prison en uniforme dans le box des accusés.

Gordon Ng, 45 ans, qui possède la double nationalité australienne et hongkongaise, est le premier de ceux qui ont plaidé non coupable à devoir présenter son plaidoyer d'atténuation.